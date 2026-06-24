Bastijan Švajnštajger našao se u centru rasističkog skandala zbog svojih komentara o fudbalu Obale Slonovače, izazivajući brojne reakcije.

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Bivši fudbaleri odlučili su da se "late mikrofona" poslije karijere i da postanu TV analitičari, međutim izgleda da moraju još mnogo da uče. Vidjeli smo nedavno kako je Rade Bogdanović zbog rasističke izjave na RTS-u postao globalna tema, a za njim iz istog razloga sada je pred stubom srama i Bastijan Švajnštajger.

Prvak svijeta sa Njemačkom našao se u centru skandala pošto je prije utakmice Njemačke i Obale Slonovače (2:1) iznio rasističke komentare kao komentator na ARD-u.

Vidi opis Švajnštajger kao Rade Bogdanović: U centru rasističkog skandala, nije rekao ni "izvinite" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Švajnštajger je kao televizijski stručni konsultat opisao igru reprezentacije Obale Slonovače kao "pomalo divlji afrički fudbal", gdje je upotrebio neadekvatne riječi. Igra Obale Slonovače opisana je kao "klasičan afrički fudbal" i "ponekad ne baš ortodoksan, pomalo divlji, ne toliko taktički organizovan".

Riječ "divlji" izazvala je burne reakcije u Njemačkoj zbog svojih rasističkih i kolonijalnih konotacija, a za ove riječi Švajnštajger se nije izvinio, niti ga je ARD kazio - nego je komentarisao i meč Engleske i Gane (0:0) poslije toga.

Švajnštajger je bivši "srpski zet"

Kao što je poznato, Bastijan Švajnštajger je bivši muž srpske teniserke Ane Ivanović. Njih dvoje su devet godina bili u braku, a u avgustu prošle godine su i zvanično pred sudom potpisali dokumentaciju i stavili tačku na odnos.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Švajnštajger je bio nevjeran i prevario je Anu Ivanović sa Bugarkom Silvom Kapitanovom sa kojom je poslije viđen u javnosti. Par je inače dobio troje djece, a Ana Ivanović je od tada "singl", odnosno nije se pojavljivala u javnosti s drugim muškarcima.