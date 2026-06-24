Bastijan Švajnštajger našao se u centru rasističkog skandala zbog svojih komentara o fudbalu Obale Slonovače, izazivajući brojne reakcije.
Bivši fudbaleri odlučili su da se "late mikrofona" poslije karijere i da postanu TV analitičari, međutim izgleda da moraju još mnogo da uče. Vidjeli smo nedavno kako je Rade Bogdanović zbog rasističke izjave na RTS-u postao globalna tema, a za njim iz istog razloga sada je pred stubom srama i Bastijan Švajnštajger.
Prvak svijeta sa Njemačkom našao se u centru skandala pošto je prije utakmice Njemačke i Obale Slonovače (2:1) iznio rasističke komentare kao komentator na ARD-u.
Švajnštajger kao Rade Bogdanović: U centru rasističkog skandala, nije rekao ni "izvinite"
Švajnštajger je kao televizijski stručni konsultat opisao igru reprezentacije Obale Slonovače kao "pomalo divlji afrički fudbal", gdje je upotrebio neadekvatne riječi. Igra Obale Slonovače opisana je kao "klasičan afrički fudbal" i "ponekad ne baš ortodoksan, pomalo divlji, ne toliko taktički organizovan".
Riječ "divlji" izazvala je burne reakcije u Njemačkoj zbog svojih rasističkih i kolonijalnih konotacija, a za ove riječi Švajnštajger se nije izvinio, niti ga je ARD kazio - nego je komentarisao i meč Engleske i Gane (0:0) poslije toga.
Švajnštajger je bivši "srpski zet"
Švajnštajger kao Rade Bogdanović: U centru rasističkog skandala, nije rekao ni "izvinite"
Kao što je poznato, Bastijan Švajnštajger je bivši muž srpske teniserke Ane Ivanović. Njih dvoje su devet godina bili u braku, a u avgustu prošle godine su i zvanično pred sudom potpisali dokumentaciju i stavili tačku na odnos.
Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Švajnštajger je bio nevjeran i prevario je Anu Ivanović sa Bugarkom Silvom Kapitanovom sa kojom je poslije viđen u javnosti. Par je inače dobio troje djece, a Ana Ivanović je od tada "singl", odnosno nije se pojavljivala u javnosti s drugim muškarcima.