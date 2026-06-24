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Pogledajte kako Leo Mesi slavi rođendan: Sad je svima jasno zašto je najbolji svih vremena

Pogledajte kako Leo Mesi slavi rođendan: Sad je svima jasno zašto je najbolji svih vremena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi proslavlja 39. rođendan na Mundijalu, ali Argentinac nema vremena za slavlje - teretana i obeveze u reprezentaciji su prioritet

kako lionel mesi proslavlja 39 rodjendan Izvor: Screenshot/Instagram/@leomessi

Lionel Mesi na Svjetskom prvenstvu proslavlja 39. rođendan. Iako ima povod za slavlje, s obzirom na to da svakodnevno obara rekorde, legendarni Argentinac na potpuno drugačiji način riješio je da proslavi današnji dan. Našao se u teretani, zajedno sa ostalim saigračima, i trenirao. Valjda je zbog toga - najbolji svih vremena.

Lionel Mesi je na društvenim mrežama objavio snimak kako trenira na dan 39. rođendana. Iako je postigao čak pet golova na tek dvije odigrane utakmice, iako je lider na tabeli po broju postignutih golova na ovogodišnjem Mundijalu, iako je lider po broju postignutih golova u istoriji svjetskih prvenstava, iako mu je rođendan... sve to nije dovoljno da Mesi izostane sa treninga.

Pogledajte kako trenira Lionel Mesi: 

Navijači su posebno oduševljeni lakoćom kojom Mesi trenira, a iznad svega načinom na koji izvodi zgibove. Zbog toga je objava Argentinca za vrlo kratko vrijeme sakupila milione lajkova.

Na kraju snimka, Mesi je simbolično poslao pozdrav, podigao palac u znak odobravanja i potvrde još jednog dobrog treninga. Nije izostao ni osmijeh, pa se čini da u timu Argentine sve teče po planu kako bi titula šampiona bila odbranjena.

Bonus video: 

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Lionel Mesi Mundijal 2026 Argentina

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