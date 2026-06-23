Rade Bogdanović i RTS se oglasili: O rasističkom skandalu priča već cijeli svijet

Rade Bogdanović se izvinio zbog rasističkih komentara o fudbalerima, a RTS je osudio njegove izjave. Cijeli svijet prati ovaj skandal.

Izvor: RTS/Screenshot

Bivši jugoslovenski fudbaler i analitičar Rade Bogdanović izvinio se zbog svojih neprimjerenih i rasističkih komentara koje je uputio poslije utakmice Belgije i Irana (0:0) na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Iskreno se izvinjavam zbog svoje izjave u vezi sa tamnoputim fudbalerima", rekao je Bogdanović za "Rojters", kada su mnogi svjetski mediji prenijeli pisanje srpskih medija koji su odmah osudili izjavu bivšeg fudbalera tokom gostovanja i to na Javnom servisu Srbije (RTS).

Zbog toga se oglasio i Upravni odbor RTS-a, takođe za "Rojters": "Želimo da obavijestimo javnost da gospodin Rade Bogdanović nije zaposlen u našoj kompaniji, već je angažovan kao stručni komentator tokom trajanja turnira. Želimo da iskoristimo ovu priliku da se izvinimo, kao emiter, zbog izjave izrečene u našem programu koja se odnosi na pripadnike određene rase", naveli su sa Javnog servisa Srbije.

Dan kasnije poslije skandalozne izjave, Rade Bogdanović je inače ponovo bio gost na RTS-u u emisiji posvećenoj Svjetskom prvenstvu, kada je zajedno sa Milanom Lanetom Jovanovićem komentarisao susret Argentine i Austrije.

Šta je rekao Rade Bogdanović?

Izvor: RTS/Screenshot

Rade Bogdanović je ocijenio da "crnci nemaju koncentraciju dužu od 60-70 minuta", na šta je dodao: "Stvarno nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60-70 minute. Igrao sam sa njima i kada smo igrali nekad utakmice, svoje igrače smo morali nekad da čuvamo, da ne bi napravili grešku. Stvarno, to je tako, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svjetskog prvenstva ovo ne može da se desi."

Na opasku voditelja da i Francuzi imaju jako veliki broj crnih igrača koji igraju jako dobro svih 90 minuta, Bogdanović je odgovorio:

"Da ne ulazimo sada u sitna crijevca, a i to bi mogli da pričamo, i oni prave greške. Ne generalizujem, ali u svakom slučaju velika većina nema koncentraciju i onda se događaju ovakve greške", kazao je Bogdanović.

Inače, Bogdanović je ovom prilikom htio da kritikuje Natana Engoja iz reprezentacije Belgije koji je isključen u 68. minutu utakmice protiv Irana, kada je napravio veliki kiks. Fudbalski savez Belgije je takođe kontaktiran za komentar povodom izjave Bogdanovića, ali se nije oglasio za "Rojters".