Da li se već zna rezultat ovog meča na Svjetskom prvenstvu? Niko neće da pobijedi, sprema se bruka

Meč između Austrije i Alžira na Svjetskom prvenstvu "miriše" na dogovor pošto nijednoj od ekipa ne odgovara da pobijedi. Da li se zato sprema dogovoren rezultat na koji FIFA ne može da utiče?

Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi prvo je koje se igra sa 48 reprezentacija učesnika, a u nokaut fazu prolazi čak 32 ekipe - koliko je ukupno bilo na turniru sve do ovog Mundijala. Prolaze prvoplasirani i drugoplasirani iz grupe, uz još osam ekipa koje imaju najbolji učinak među trećeplasiranima, a FIFA tu nije računala na jedan veliki problem.

S obzirom na to da se ne igraju sve utakmice u isto vrijeme, moguće je da dođe do određene zloupotrebe - da ne kažemo neku grublju i konkretniju riječ - i već sada se unaprijed priča o dogovoru koji bi mogao da nas sačeka u Kanzas Sitiju (27. jun).

Šta se sprema pred Austrija - Alžir?

Posebno interesantna je situacija u grupi "J" u kojoj je trenutno situacija sljedeća: Argentina ima šest bodova, Austrija i Alžir po tri, a Jordan niti jedan. U posljednjem kolu sastaju se baš Alžir i Austrija koji će svoj meč odigrati u Kanzas Sitiju i postoji jedan rezultat koji odgovara objema ekipama.

Ko god da završi drugi u grupi, najvjerovatnije će igrati protiv Španije, dok bi trećeplasirani mogao da ima znatno lakši put i da se "ukrsti" sa Belgijom, Egiptom ili SAD. Jasno je šta je lakša opcija.

Na to je inače još prije početka turnira upozorio univerzitetski profesor Florijan Ederer istakavši da baš za ovu utakmicu vlada najmanje interesovanje, pošto i Alžiru i Austriji više odgovara da izgube taj meč, odnosno da odigraju neriješeno. Dakle, najprije se može očekivati 0:0 - jer nijednoj ekipi ne odgovara da pobijedi.

Ako ne bude pobjednika, drugoplasirana bi bila Austrija zbog bolje gol-razlike, dok opet ako Austrijanci izgube - ne garantuje im se prolaz sa tri boda. Ipak, trebalo bi baš pred meč da znaju da li je i poraz opcija, pošto igraju među posljednjima.

Ne dešava se prvi put

Alžir opljačkan 1982 na SP Izvor: YouTube/Case Bound

Ono što je posebno ironično u cijeloj priči je da se ovo ne dešava prvi put na svjetskim prvenstvima. Tako je 1982. godine, na Mundijalu u Španiji, došlo do sličnog razvoja situacije i često se spominje utakmica između Austrije i Zapadne Njemačke, poznata i kao "Bruka u Hihonu".

Pobjeda "pancera" od 1:0 vodila je i njih i Austriju u drugu rundu, a eliminisala je - pazite sad - Alžir. I ta utakmica završila se upravo tako, a Zapadna Njemačka je na kraju stigla do finala koje je izgubila od Italije.

Koliko bodova treba za prolaz?

S obzirom da je ovo prvo Svjetsko prvenstvo koje se igra sa ovim pravilima, možemo da se oslonimo samo na "superkompjuter" koji je izračunao da ekipe koje osvoje četiri boda imaju 99,81 odsto šanse da prođu dalje. Što se tiče onih koje su na tri boda, njihova šansa je pala na 66,77 odsto, dok sa dva boda se daje tek 4,66 odsto.

Važno je reći i da se je "tajbrejker" u ovom slučaju gol-razlika, pa broj datih golova... Ovako trenutno izgleda tabela:

Izvor: MONDO