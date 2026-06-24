"Marakanaco" je naziv fudbalske tragedije, poraza Brazila od Urugvaja u finalu Svjetskog prvenstva usred Brazila 1950. godine. Tome je prethodila krađa - domaćini su žestoko oštetili Jugoslaviju!

Izvor: STAFF / AFP / Profimedia/MN Press

Brazil večeras igra sa Škotskom u ponoć i probaće da još jendom pobjedom završi posao u grupi i zaboravi jako loše partiju u meču sa Marokom na otvaranju Svjetskog prvenstva. Nakon neriješenog rezultata sa Marokancima uspjeli su da pobijede Haiti i sada je atmosfera mnogo bolja u timu "Selesaoa".

Brazilci su kobne 1950. godine takođe počeli takmičemje remijem pošto su odigrali 2:2 sa Švajcarskom, a nakon toga se desila jedna od najvećih krađa jugoslovenske reprezentacije ikada. Jugoslavija je ispala poslije poraza od 2:0 u grupi upravo od domaćina turnira Brazila, a priča o tome govori kako su se nekada organizovala svjetska prvenstva.

Krađa vijeka

Vidi opis Kad je Brazil na "Marakani" pokrao Jugoslaviju: Kletva Rajka Mitića ih je stigla, još pamte najveću bruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prvo što se desilo je da su nakon remija u Sao Paolu sa Švajcarskom u Rio de Žaneiru navijači napali i demolirali ambasadu - Švedske. Tako je osoblje iz ove skandinavske zemlje ni krivo ni dužno platilo danak.

Za to vrijeme Jugoslavija je uspjela da pobijedi prvl tim Švajcarske 3:0 golovima Rajka Mitića, Koste Tomaševića i Tihomira Ognjanova, pa Meksiko 4:1 pogocima Stjepana Bobeka, Koste Tomaševića i uz dva gola Zlatka Čajkovskog.

Kada se pogleda poraz od 2:0 od Brazila, uz golove Ademira i Zizinja, ne djeluje ništa čudno, ali je zapravo meč bio riješen dok je Jugoslavija nepravedno bila natjerana da igra sa 10 igrača na terenu.

Momci, pa dobro nam ide

Izvor: STAFF / AFP / Profimedia

"Marakana" je otvorena za taj turnir, ali još uvijek nije bila do kraja gotova. Hodnici nisu bili omalterisani, stepenice nisu imale ograde, iz betona su virile grede, a tunel je bio poplavljen. Dok se tim Jugoslavije spremao za meč, kapiten i najbolji igrač tima Rajko Mitić udario je glavom u nešto.

Nikada nije do kraja utvrđeno u šta - da li je to greda, beton, šipka, armatura... Povreda je bila teška, glava krvava i morao je na previjanje, a sudija nije htio ni da čuje da sačeka. Mervin Grifits je svirao početak meča i poslije četiri minuta Ademir je postigao pogodak za 1:0.

Dok se Mitić vratio oko 20. minuta, već je vodio Brazil, a ostala je legendarna opaska igrača po kome se sada zove beogradska "Marakana": "Momci, pa dobro nam ide." Takođe je ostalo zapamćeno da je on cijeli taj meč odigrao sa čalmom na glavi i da je u tih 70-ak minuta na terenu imao nekoliko šansi. Da je sve bilo regularno, ko zna šta bi se desilo?

Šta se na kraju desilo?

Izvor: STAFF / AFP / Profimedia

Na kraju je gol Zizinja prelomio u 69. minutu, a Brazil je stigao do finala. Ademir je sa osam golova postao najbolji strijelac turnira, a Brazil je doživio najveću fudbalsku katastrofu u svojoj istoriji. Na istom mjestu na kome su pokrali Jugoslaviju, poraženi su u finalu od Urugvaja i uslijedio je haos.

Krenuli su nemiri u gradu, igrači su proganjani i nikada im taj poraz nije oprošten, a ceh su platili - dresovi. Žuti dresovi sa plavim šortsevima koje svi znamo kao brazilske počeli su da se koriste tek na narednom prvenstvu. Do tada je Brazil igrao u kompletno bijeloj opremi, a taj dres kao baksuzan je zabranjen i nije korišćen decenijama nakon toga.

Što se tiče sudije Mervina Grifitsa on je u finalu 1954. godine bio linijski sudija i neke od njegovih odluka na meču Zapadne Njemačke i Mađarske ostale su zapamćene kao vrlo problematične.

(MONDO, Nikola Lalović)