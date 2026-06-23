Zbog nevremena, meč Francuske i Iraka produžen je na četiri sata. Pročitajte kako je novi američki zakon uticao na tok utakmice i navijače.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi donijelo je neka nova pravila koja su navijači već naučili. Igra se brže zbog toga što sudije ne dozvoljavaju krađu vremena kod auta ili kornera, kažnjavanju igrače zbog pokrivanja usta tokom svađa, tu su takođe i pauze za osvježenje od po tri minuta po poluvremenu, dok smo sada u praksi vidjeli i "protokol za nevrijeme".

Svi koji su ostali budni da gledaju meč Francuske i Iraka (3:0) pošteno su se načekali jer je utakmica koja teško da je išta odlučivala trajala čak četiri sata i to zbog nevremena u Filadelfiji.

Šta je protokol za nevrijeme?

Vidi opis "Idite u skloništa": Zašto se Francuska - Irak igralo četiri sata, a navijači bježali? Američki zakon! Mundijal 2026, Francuska, Irak, nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Mundijal 2026, Francuska, Irak, Nevreme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Već krajem poluvremena, kada je Francuska vodila 1:0 golom Mbapea, bilo je jasno da su uslovi za igru sve teži pošto je jaka kiša padala u Filadelfiji. Ubrzo su se pojavile i munje, tako da je FIFA prvi put pokrenula "protokol za nevrijeme" koji je uveden za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Američki protokol za grmljavinske oluje zasniva se na preporukama Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), prema kojima utakmice moraju biti prekinute ukoliko se munja ili električno pražnjenje registruju u radijusu od osam milja (oko 13 kilometara) od stadiona. Navijači će zato biti evakuisani na bezbjedno mjesto unutar objekta, dok će igrači i članovi stručnih štabova napustiti teren i uputiti se u svlačionice.

France v Iraq - June 22, 2026



Weather Update - Thank you for your patience. Please safely make your way back to your seat. The game will resume at 7:50 pm. — Lincoln Financial Field (@LFFStadium)June 22, 2026



Ne smije biti zabilježen nijedan novi udar munje u radijusu od osam milja tokom punih 30 minuta prije nego što bude dozvoljen nastavak utakmice. Ukoliko dođe do novog udara, odbrojavanje se vraća na početnih 30 minuta.

Upravo to se i desilo prethodne noći u Filadelfiji, kada je na stadionu izašlo upozorenje: "Molimo za vašu pažnju. Radi vaše bezbjednosti, svi će morati da napuste tribine i sklone se zatim u sklonište unutar stadiona zbog nevremena u ovom području. Osoblje događaja vam je na raspolaganju da vas usmjeri i pomogne vam. Oni koji se nalaze na terenu, molimo vas da mirno krenete ka najbližem tunelu, Zapadnoj hali ili servisnom koridoru."

We’ve been in a weather delay for over an hour and people are starting to leave France vs Iraq here in Philadelphia. That’s a lot of money spent to only see 45 minutes of the World Cup and to have wet clothes on the ride home.



I’ll be here until the final whistle tonighthttps://t.co/VOfurxud42pic.twitter.com/RNx7qWUmoj — Jimmy King (@Jimmyking35)June 22, 2026



Kada se meč nastavio, na tribinama nije bilo ni približno navijača kao na početku, iako je vrijeme bilo idealno za igru.

Ono što je važno reći je da FIFA nije uvela protokol za nevrijeme, nego je u pitanju odluka američkih vlasti koja mora da se poštuje tokom turnira, kao što je to bilo i na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu prošle godine u Americi.

Može li meč da se otkaže?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kratko i jasno - ne može jer bi to napravilo problem organizatorima jer ima unaprijed utvrđene termine mečeva, a znamo već koliko ih je na ovom turniru. Ipak, ne postoji unaprijed određena vremenska granica za prekid utakmice, što znači da mečevi mogu biti pauzirani ili da početak može biti odgođen satima, dok ne bude bezbjedno.

"To takođe znači da ne postoji propis koji određuje koliko dugo utakmica može biti odgođena ili prekinuta prije nego što bude zvanično pomjerena za drugi termin, već FIFA svaku situaciju procjenjuje pojedinačno", navodi "Atletika".

Šta su igrači radili?

Vidi opis "Idite u skloništa": Zašto se Francuska - Irak igralo četiri sata, a navijači bježali? Američki zakon! Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak, Didije Dešam Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Mundijal 2026, Francuska, Irak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Igrali smo karte", nasmijao se selektor Francuske kada je upitan za ovu pauzu koja ga nije previše iznervirala.

"Ne, čekali smo. Imali smo termine koji su stalno pomjerani. Meni i selektoru Iraka Grejemu Arnoldu bilo je važno da imamo vremena za još jedno zagrijavanje, kako ne bi postojao nikakav rizik za igrače. Padala je baš jaka kiša i zbog toga je teren postao veoma težak. Prvi put mi se ovako nešto dogodilo, ali dešava se. U redu, utakmica je dugo trajala, a za četiri dana imamo novu, ali najvažnije je da imamo šest bodova i da smo se plasirali u narednu rundu", dodao je Dešan.

Mbappe helping the pitch inspection staff find out where is wet for them to dry pic.twitter.com/glYECXrgWO — george (@StokeyyG2)June 23, 2026



Istakao je da razumije da je to pitanje bezbjednosti i da ne može da se bori protiv kiše i grmljavine, dok nije "digao frku" zbog odluke domaćina i prosto se prilagodio.

Navijači pak, prije svega televizijski, nisu baš uživali što je utakmica trajala toliko... Pitanje je i igrači Francuske koji znaju da će već 27. juna igrati protiv Norveške za prvo mjesto u grupi, a nekoliko sati manje odmora i te kako može da se osjeti u takvim utakmicama.