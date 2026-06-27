Zašto je Iranu poništen istorijski gol? Pravilo je jasno, Šimon Marčinjak vidio što mnogi nisu

Gol Irana za prvi plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva opravdano je poništen - sudija Šimon Marčinjak i saradnici bili su u pravu.

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Sudija iz Poljske Šimon Marčinjak poništio je gol Šodže Halizadea za pobjedu i prolaz Irana u 90+3' minutu utakmice protiv Egipta. Burno su slavili Iranci pogodak, misleći da su već izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, ali je ipak bio ofsajd i na kraju su se radovali Egipćani jer je ostalo 1:1.

Iranci su pali na teren od tuge, ali je sudija ipak bio u pravu.

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Čuveni poljski arbitar je sa kolegama iz VAR sobe Denisom Higlerom iz Holandije i Šonom Evansom iz Australije obavio kratku konsultaciju i donio pravu odluku. Strijelac gola Halizade bio je u trenutku udarca svog saigrača Mohamada Gorbanija definitivno u ofsajdu, iako je golman Egipta Mostafa Šubir u tom trenutku bio iza njega.

Podsjetimo, prema pravilu ofsajd je ako je napadač bliži protivničkoj gol-liniji od pretposljednjeg protivničkog igrača. Iako je golman najčešće posljednji, on to ne mora da bude, što je u ovoj situaciji i presudilo.

Bio je milimetarski ofsajd, jer je Šodža Halizade vrhovima prstiju bio u nedovoljenoj poziciji, ali je bio. Strijelac je dovoljno "prestupio" da gol bude ispravno poništen. Pogledajte tu situaciju.

Iran Egipat Izvor: YouTube/TV Arena sport

Poslije dramatične završnice, Iranci nisu ostali bez šanse da prođu, ali moraće da sačekaju još dan i da se nadaju da im se poklope tri rezultata.

(MONDO)