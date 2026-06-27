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Zašto je Iranu poništen istorijski gol? Pravilo je jasno, Šimon Marčinjak vidio što mnogi nisu

Zašto je Iranu poništen istorijski gol? Pravilo je jasno, Šimon Marčinjak vidio što mnogi nisu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Gol Irana za prvi plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva opravdano je poništen - sudija Šimon Marčinjak i saradnici bili su u pravu.

Ofsajd na iran egipat na svjetskom prvenstvu Izvor: x.com/Screenshot/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia

Sudija iz Poljske Šimon Marčinjak poništio je gol Šodže Halizadea za pobjedu i prolaz Irana u 90+3' minutu utakmice protiv Egipta. Burno su slavili Iranci pogodak, misleći da su već izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, ali je ipak bio ofsajd i na kraju su se radovali Egipćani jer je ostalo 1:1.

Iranci su pali na teren od tuge, ali je sudija ipak bio u pravu.

Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Čuveni poljski arbitar je sa kolegama iz VAR sobe Denisom Higlerom iz Holandije i Šonom Evansom iz Australije obavio kratku konsultaciju i donio pravu odluku. Strijelac gola Halizade bio je u trenutku udarca svog saigrača Mohamada Gorbanija definitivno u ofsajdu, iako je golman Egipta Mostafa Šubir u tom trenutku bio iza njega.

Podsjetimo, prema pravilu ofsajd je ako je napadač bliži protivničkoj gol-liniji od pretposljednjeg protivničkog igrača. Iako je golman najčešće posljednji, on to ne mora da bude, što je u ovoj situaciji i presudilo.

Bio je milimetarski ofsajd, jer je Šodža Halizade vrhovima prstiju bio u nedovoljenoj poziciji, ali je bio. Strijelac je dovoljno "prestupio" da gol bude ispravno poništen. Pogledajte tu situaciju.

Iran Egipat
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Poslije dramatične završnice, Iranci nisu ostali bez šanse da prođu, ali moraće da sačekaju još dan i da se nadaju da im se poklope tri rezultata.

(MONDO)

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