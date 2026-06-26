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Nova tenzija na Mundijalu: Iran zaprijetio bojkotom utakmice!

Nova tenzija na Mundijalu: Iran zaprijetio bojkotom utakmice!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacije Egipta i Irana zaprijetile su napuštanjem terena u posljednjem meču grupne faze Svjetskog prvenstva.

Iranci će prekinuti utakmicu ako budu vrijeđani Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Susret u grupi G na Svjetskom prvenstvu u fudbalu trebalo bi da odredi lidera grupe, pošto je plan da snage odmjere Egipat i Iran. Međutim, čitava situacija dobija konotaciju potpuno suprotnu sportu, pošto su čelnici Irana najavili napuštanje terena.

Preciznije, iranski ministar sporta Ahmad Donjamali bio je nedvosmislen u odluci da će igrači, ukoliko budu izloženi političkim uvredama ili neodobrenim sloganima, napustiti teren.

"Jasno smo stavili do znanja FIFA da ćemo, ukoliko naša delegacija ili igrači budu izloženi političkim uvredama ili nedozvoljenim sloganima na stadionu, bez dvoumljenja povući ekipu sa terena i prekinuti utakmicu", rekao je on.

"Ovdje smo da učestvujemo na svjetskom sportskom takmičenju u skladu sa pravilima FIFA. Neprihvatljivo je unošenje političkih ili društvenih tema koje nisu u skladu sa našim principima i vrijednostima. Bezbjednost i dostojanstvo naših igrača su prioritet, a od FIFA i organizatora očekujemo da obezbijede isključivo sportsku atmosferu, bez bilo kakvih provokacija."

S druge strane, novinar Miki Džunior najavio je da će ekipe Egipta i Irana napustiti teren ako bilo ko od igrača ili osoblja bude izložen neovlašćenim sloganima ili LGBT simbolima tokom njihove posljednje utakmice u grupnoj fazi.

Susret ova dva tima najavljen je za noć između petka i subote, u 5 časova. Oba tima imaju visoke ambicije, a ulog je plasman u nokaut fazu Mundijala.

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Tagovi

Iran Mundijal 2026 fudbal

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