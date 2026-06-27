Saša Ilić pravi novi Partizan u Sloveniji: Ove igrače poveo sa sobom, biće ih još

Saša Ilić odveo fudbalere Partizana na pripreme u Sloveniju. Poveo sa sovom 26 igrača, a biće ih još.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

U subotu ujutru fudbaleri Partizana otišli su na pripreme u Sloveniju, predvođeni stručnim štabom na čelu sa trenerom Sašom Ilićem. Mariborsko Pohorje, poznati turistički centar iznad tog slovenačkog grada, biće baza crno-bijelih sve do 11. jula.

Crno-bijeli će u Sloveniji odigrati pet pripremnih mečeva, a protivnici će im biti CSKA 1948 (29. jun), NK Aluminij (2. jul), Nefči (6. jul), Lokomotiva Zagreb (10. jul) i Nafta 1903 (11. jul).

Za mjesto u timu kod novog trenera Saše Ilića će se boriti 26 igrača:

GOLMANI: Marko Milošević, Miloš Krunić,Tarik Banjić

ODBRANA: Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović

SREDINA TERENA: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu

NAPAD: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore

Koga je se Partizan doveo ovog ljeta?

Uoči odlaska na Pohorje, iz Partizana su stizale vesti o aktivnostima na tržištu - posljednja je ta da je Demba Sek zvanično otkupljen od Torina za 1,4 miliona evra i do kraja prelaznog bi mogao da ode iz Humske. Takođe, Partizanovi igrači u ovom prelaznom roku postali su i Crnogorac iz mladog tima Fejenorda Aleks Zeković (19), ofanzivni vezista Sanderlenda i bivši igrač crno-bijelih Milan Aleksić (20), levo krilo Milanovog projekta "Milan Futuro" Čaka Traore (21) i Erik Kojzek (20), doskorašnji centarfor Volfsbergera.

Sigurno je da će biti još novosti iz Humske o transferima, jer je i trener Saša Ilić najavio da će doći brazilski napadać Že (26) iz Turske.

"Stigla su četiri igrača, potrebno nam je još četiri da budemo konkurentni u Evropii našem prvenstvu", rekao je Saša Ilić u Sportskom centru "Zemunelo" u obraćanju uoči odlaska crno-bijelih na pripreme.

Kada Partizan kreće u Evropu?

Spremajući se za početak nove sezone Superlige i gostovanje Zemunu u 1. kolu 18. jula, Partizan će misliti i na Evropu. U 2. kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu ući će 23. jula, kada će u prvoj utakmici dvomeča dočekati pobjednika duela Una Strasen (Luksemburg) - La Fjorita (San Marino).