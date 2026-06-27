logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Ilić pravi novi Partizan u Sloveniji: Ove igrače poveo sa sobom, biće ih još

Saša Ilić pravi novi Partizan u Sloveniji: Ove igrače poveo sa sobom, biće ih još

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Saša Ilić odveo fudbalere Partizana na pripreme u Sloveniju. Poveo sa sovom 26 igrača, a biće ih još.

Partizan otišao na pripreme u Sloveniji Ilić poveo 26 igrača Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

U subotu ujutru fudbaleri Partizana otišli su na pripreme u Sloveniju, predvođeni stručnim štabom na čelu sa trenerom Sašom Ilićem. Mariborsko Pohorje, poznati turistički centar iznad tog slovenačkog grada, biće baza crno-bijelih sve do 11. jula.

Crno-bijeli će u Sloveniji odigrati pet pripremnih mečeva, a protivnici će im biti CSKA 1948 (29. jun), NK Aluminij (2. jul), Nefči (6. jul), Lokomotiva Zagreb (10. jul) i Nafta 1903 (11. jul).

Za mjesto u timu kod novog trenera Saše Ilića će se boriti 26 igrača:

  • GOLMANI: Marko Milošević, Miloš Krunić,Tarik Banjić
  • ODBRANA: Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović
  • SREDINA TERENA: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu
  • NAPAD: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore

Koga je se Partizan doveo ovog ljeta?

Uoči odlaska na Pohorje, iz Partizana su stizale vesti o aktivnostima na tržištu - posljednja je ta da je Demba Sek zvanično otkupljen od Torina za 1,4 miliona evra i do kraja prelaznog bi mogao da ode iz Humske. Takođe, Partizanovi igrači u ovom prelaznom roku postali su i Crnogorac iz mladog tima Fejenorda Aleks Zeković (19), ofanzivni vezista Sanderlenda i bivši igrač crno-bijelih Milan Aleksić (20), levo krilo Milanovog projekta "Milan Futuro" Čaka Traore (21) i Erik Kojzek (20), doskorašnji centarfor Volfsbergera.

Sigurno je da će biti još novosti iz Humske o transferima, jer je i trener Saša Ilić najavio da će doći brazilski napadać Že (26) iz Turske.

"Stigla su četiri igrača, potrebno nam je još četiri da budemo konkurentni u Evropii našem prvenstvu", rekao je Saša Ilić u Sportskom centru "Zemunelo" u obraćanju uoči odlaska crno-bijelih na pripreme.

Kada Partizan kreće u Evropu?

Spremajući se za početak nove sezone Superlige i gostovanje Zemunu u 1. kolu 18. jula, Partizan će misliti i na Evropu. U 2. kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu ući će 23. jula, kada će u prvoj utakmici dvomeča dočekati pobjednika duela Una Strasen (Luksemburg) - La Fjorita (San Marino).

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC