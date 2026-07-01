"Zmajevi" pred meč sa SAD na Mundijalu: Daćemo sve od sebe, ovo je prilika za nešto veliko

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine Edin Džeko, Nikola Vasilj i Arjan Malić propustili su ulogu favorita selekciji SAD, ali su istakli da se neće predati bez borbe.

Izvor: NFSBIH.BA/promo

"Zmajevi" su odradili zvanični trening na "San Hose Park" stadionu, uoči kojeg su se predstavnicima medija obratili kapiten Edin Džeko i njegovi saigrači Nikola Vasilj i Arjan Malić.

"Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima, sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi i to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrače, ali i za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promoviše našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza i organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvalitet, a nadam se da ćemo to pokazati", rekao je Džeko, a prenio zvanični sajt FS BiH.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Golman BiH je izjavio da je odlična atmosfera u ekipi BiH.

"Napravili smo veliki iskorak plasmanom u nokaut fazu i svi smo veoma zadovoljni. Juče smo stigli ovdje, a danas odrađujemo prvi trening na ovom stadionu. Sutra nas očekuje utakmica i u pozitivnom raspoloženju dočekujemo taj meč. Mislim da tokom cijelog Svjetskog prvenstva nikoga nismo potcijenili, pa tako ni Katar. U svaku utakmicu ulazimo maksimalno ozbiljno i sa 100 posto svojih mogućnosti. Ovaj meč nosi posebnu težinu jer je riječ o nokaut fazi, zbog čega je važno da svi budemo na svom najvišem nivou".

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Arjan Malić se nadovezao.

"Svi smo vidjeli kakvi su Amerikanci i, iskreno, iznenadili su me načinom na koji su odigrali grupnu fazu. Mi smo tamo gdje jesmo, prošli smo svoju grupu i idemo odigrati čvrstu i kvalitetnu utakmicu te im napraviti što veće probleme. Daćemo sve od sebe i, ako Bog da, doći do još jednog istorijskog trenutka".

Utakmica između SAD i BiH na programu je 1. jula u 17:00 sati po lokalnom, odnosno 2. jula u 2:00 po našem vremenu. Meč će suditi Rafael Klaus iz Brazila.

(MONDO)