Sudija Slavko Vinčić prekinuo kontru Meksika zbog reklama na Mundijalu

Sudija Slavko Vinčić prekinuo je kontru Meksika tokom meča protiv Ekvadora zbog reklama, izazvavši bes navijača. Saznajte više o ovom incidentu.

Izvor: TV Arena sport

Meksiko je pobijedio Ekvador 2:0 (2:0) golovima Kinjonesa i Himeneza i tako je obezbijedio plasman u osminu finala, a osim po ovome - susret u Meksiko Sitiju ćemo pamtiti po još dvije stvari. Meč je kasnio sat vremena zbog najavljene oluje u blizini stadiona, što je novo pravilo, dok je još jedna "novotarija" iznervirala navijače.

Takozvana "pauza za hidrataciju" koja je uvedena na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi kako bi se igrači osvježili na polovini poluvremena, a zapravo da bi TV emiteri zaradili dodatni novac od reklama, pozvana je u najgorem mogućem momentu.

Pogledajte 00:37 Sudija prekinuo Meksiko - Ekvador Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Glavni sudija Slavko Vinčić kao da je zaboravio da mora da prekine utakmicu na tri minuta u uobičajeno vrijeme (oko 22. minuta) tako da je vrebao prvi sljedeći slobodan trenutak, a ispostavilo se da je to bilo usred kontre za Meksiko. Dok je Meksiko dominirao i išao po drugi gol, Vinčić je svirao nepotreban faul na sredini terena - iako je domaćin trebalo da ima prednost - samo da bi zatim igrače poslao na pauzu od tri minuta.

Malo je reći da su Meksikanci pobjesnili zbog toga, upropaštena im je kontra i poslati su na "hlađenje" što im nije trebalo tada jer samo što su postigli gol preko Kinjonesa. Osjećali su da mogu odmah i do drugog dok je protivnik na koljenima, da bi Vinčić zbog novog pravila prekršio osnovni postulat fudbalske igre - poštuj loptu.

Nije to na kraju poremetilo Meksikance koji su već u 31. minutu preko Himeneza došli i do drugog gola, ali je jasno koliko je odluka da se fudbal "podijeli na četvrtine" krajnje nepotrebna u ovom sportu.

Meksiko - Ekvador Izvor: Arena Sport TV

Podsjetimo, Meksiko će u narednoj rundi igrati sa boljim iz duela Engleske i DR Konga.

Šta je pauza za hidrataciju?

FIFA je najavila da će baš sve utakmice Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi biti prekinute na tri minuta radi "pauze za hidrataciju" na sredini svakog poluvremena, zbog očekivanih visokih temperatura. Međutim, utakmice su se prekidale čak i na stadionima na kojima temperatura nije bila visoka, čak smo imali slučaj da je pauza uslijedila i dok je padala kiša.

Nedavna turnirska takmičenja takođe su uključivala pauze za osvježenje, ali su one bile kraće. Takođe, uvode se ako glavni sudija ocijeni da je to potrebno i nisu obavezne.

Odluka da se pauze za osvježenje prošire na svaku utakmicu Svjetskog prvenstva - za koju FIFA tvrdi da je donijeta nakon konsultacija sa trenerima i emiterima - predstavljena je kao neophodna za dobrobit igrača, ali neki tvrde da iza njihovog uvođenja stoje skriveni finansijski motivi i skupe TV reklame, što je demantovao predsjednik FIFA Đani Infantino.

Na sve to, nastao je dodatni problem jer je utakmica praktično podijeljena na četvrtine i viđali smo da po pravilu ekipa koja je imala terensku inicijativu poslije pauze pada.

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Pogledajte 00:56 Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)