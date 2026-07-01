Sergej Barbarez odgovorio na spornu izjavu Amerikanca: "Ko je taj?"

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez imao je šta da kaže na račun sramotne izjave Tima Hauarda.

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Bosna i Hercegovina nastavlja svoju bajku na Svetskom prvenstvu. Igraće protiv Amerike u noći između srijede i četvrtka (u 2h po našem vremenu). Prije te utakmice je bilo nekih potcjenjivačkih izjava, jedna takva došla je od strane bivšeg američkog golmana Tima Hauarda (47)

Amerikanac je, između ostalog, rekao i da je "za Bosnu i Hercegovinu bolje da uopšte ne izlazi iz aviona". Za te njegove riječi su novinari pitali selektora Sergeja Barbareza.

"A, on je? Bivši golman. Ne znam ko je. Ne znam šta bih rekao nekome koga ne znam", odgovorio je Barbarez nekadašnjem čuvaru mreže Mančester junajteda i Evertona.

Sergej Barbarez was asked about the Tim Howard comments where he underestimated our team and said we shouldn’t even get on the plane to SF: He says “Who is he?, I don’t know who he is!”#FIFAWorldCup#BIHUSA : N1TVpic.twitter.com/EJndmhs96w — Bosnian Football (@BosniaNTBall)June 30, 2026

Konstatovali su novinari da je bilo još nekih drugih izjava u sličnom tonu.

"Opšte obrazovanje... To je posljedica današnje kulture i društvenih mreža. Ne opterećuju me takve stvari. Mala smo država, dešava se to nekad, ali nam ne treba dodatna motivacija. Ni protiv Italije nismo o tome pričali.

"Amerikanci su favoriti"

Prepustio je Barbarez ulogu favorita jednom od domaćina Mundijala.

"Naravno da su oni favoriti. I po mjestu na FIFA rang listi i po tome što su domaćini, ali i zbog kvaliteta koji posjeduju. Nemamo problem sa tim da budemo u ulozi tima koji nije favorit. Važno je samo ono što se dešava na terenu. Napravili smo analizu i plan za meč. Imaćemo veliku volju i želju i hoćemo da nastavimo naš put. Oni zaslužuju veliki respekt."

Pitali su ga i za Esmira Bajraktarevića, krilnog fudbalera rođenog u Americi koji je izabrao da nastupa za tim Bosne i Hercegovine.

"Sjajan je momak. Izuzetno kulturan, zna zašto je ovdje i osjeća grb koji nosi. Ima taj dodir američke kulture. Imamo igrače iz cijelog svijeta. Upravo je to naša prednost, spojili smo različite kulture u jednu cjelinu", zaključio je Barbarez.

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(MONDO)