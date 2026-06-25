Edin Džeko izazvao pažnju na meču protiv Katara: razbio flašicu i odgurnuo trenera. Šta se krije iza njegovog bijesa?

Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko bio je u centru pažnje na meču protiv Katara u Sijetlu, ali ne zbog učinka na terenu. Džeko je izuzetno ljut napustio igru u 64. minutu i nijednog trenutka nije pokušao da sakrije svoju frustraciju, tako da smo vidjeli kako razbija flašicu i psuje na sav glas.

Na sve to, Džeko je bio nervozan i poslije pobjede od 3:1, kojim je BiH obezbedila prolaz u nokaut fazu, pošto smo vidjeli i da je odgurnuo pomoćnog trenera Mirka Hrgovića, koji ga je poljubio i potapšao, pa je djelovalo da su na ivici sukoba.

Pogledajte 00:12 Edin Džeko besan zbog izmene na BiH - Katar Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

O ovoj temi Edin Džeko nije govorio, otišao je na tribine da slavi sa navijačima Bosne i Hercegovine, dok je selektor Barbarez probao da "spusti loptu" i da smiri strasti poslije istorijskog uspjeha reprezentacije naših komšija. I sam zna da bi takva "iskra" mogla očas posla sve da zapali.



"Džeko uvijek igra istu ulogu. Nema tu puno filozofije, on je naš najveći igrač. Još plijeni pažnju protivničkih ekipa. Puno je bilo želje, volje u igri. Ispisati istorijski rezultat jer nikad nismo ušli u nokaut fazu Meni je kao treneru želja da to izgleda mnogo bolje".

Vidi opis Džeko bacio flašicu i odgurnuo trenera: Ovako je to prokomentarisao Barbarez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: STEPHAN BRASHEAR/EPA Br. slika: 16 16 / 16

"Nekad neke reakcije imam, ali uvijek u želji da to bude motiv. Počeli su da mi stižu videi iz Mostara, jer su tamo moji ljudi. Nažalost, nismo s njima dolje, ali nadamo se da će sačuvati malo snage za parti kada se vratimo. Najmanje sedam dana", dodao je Barbarez koji nije htio mnogo da komentariše scenu sa Džekom.

Edin Džeko je odigrao čak 150 utakmica za reprezentaciju BiH i postigao je 73 gola.

Podsjetimo, Džeko ima 40 godina i nije potpuno spreman došao na turnir tako da je propustio prvi meč protiv Kanade, dok je igrao protiv Švajcaraca otprilike sat vremena - kao i protiv Katara.

Iako se nije upisao u strijelce u Sijetlu, njegova lopta je pogodial igrača Katara i završila u golu, čime je BiH povela 2:0. Vrlo je moguće da Džeko nije bio ni ljut na Barbareza zbog izmjene, nego zbog toga što jednostavno na terenu ne može da pruži kao što je mogao nekada.

Sada slijedi nekoliko dana pauze za "zmajeve" i najvjerovatnije meč sa Sjedinjenim Američkim Državama koji je zakazan za 1. jul u Santa Klari.