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"Zar je važno šta 'stručnjaci' kažu": Sergej Barbarez se oglasio - "Zar nije važno da sanjamo snove i da smo ponosni?"

"Zar je važno šta 'stručnjaci' kažu": Sergej Barbarez se oglasio - "Zar nije važno da sanjamo snove i da smo ponosni?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Selektor BiH poslao je poruku kritičarima nakon izborenog plasmana u šesnaeastinu finala Mundijala.

Sergej Barbarez Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri BiH izborili su nastup u nokaut fazi Mundijala, što je najveći reprezentativni uspjeh do sada.

"Zmajevi" su u Sijetlu trijumfovali nad selekcijom Katara rezultatom 3:1 i sa četiri boda, kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija, stekla pravo učešća u šesnaestini finala, gdje će se sastati sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama.

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Ovaj meč igraće se u noći između 1. i 2. jula po našem vremenu u San Francisku, a dan nakon prethodnog meča, na Instagramu se oglasio selektor bh. ekipe Sergej Barbarez i poslao poruku svim "dušebrižnicima" nakon izuzetnog uspjeha.

"Zar je važno ko je počeo, ko ušao, ko zabio i ko odbranio . Zar je važno šta 'stručnjaci' kažu, 'smijemo' li igrati sa dva napadača, ili koji igrač 'mora' igrati , da li smo 'srednja' ekipa, ili kako 'moramo' sve pobijediti sa 3:0 ili 'da ovako ne možemo protiv Amerikanaca' a MI ispisasmo fudbalsku istoriju, a MI učinismo narod nikad srećnijim i ponosnijim, a MI ujedinismo narod, a MI stvorismo nove idole itd...

Zar nije važno da sanjamo snove, zar nije važno da smo ZAJEDNIŠTVO , zar nije važno da zastava naše Bosne i Hercegovine već mjesec dana se vijori na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, zar nije važno da "stvaramo" svjetliju budućnost, zar nije važno da smo PONOSNI itd...", riječi su Barbareza, uz završnu poruku:

"Raduj se Bosno i Hercegovino, raduj se svim srcem."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Sergej Barbarez fudbal Mundijal 2026 BiH zmajevi

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