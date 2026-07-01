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Meksiko rutinski prošao u osminu finala Mundijala

Meksiko rutinski prošao u osminu finala Mundijala

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Meksiko je ostvario i četvrtu pobjedu na ovom Svjetskom prvenstvu i prošao je u osminu finala.

meksiko u osmini finala svjetskog prvenstva Izvor: Ian Robles / Zuma Press / Profimedia

Meksiko je novi učesnik osmine finala Svetskog prvenstva pošto je na svom terenu u Meksiko Sitiju prethodne noći bio bolji od Ekvadora 2:0 (2:0). Na ovaj način, plasman u nastavak takmičenja obezbijedio je i drugi od tri domaćina Mundijala, odnosno ostaje da vidimo da li će još Sjedinjene Države to uspjeti da potvrde protiv Bosne i Hercegovine.

Već u prvih pola sata susret je bio riješen zahvaljujući zaista ubjedljivom napadu Meksika koji je koristio sve greške Ekvadora, možda pomalo i iscrpljenog poslije onakve "lude" utakmice protiv Njemačke.

Meksiko - Ekvador
Izvor: Arena sport

Hulijan Kinjones doveo je Meksikance u vođstvo u 22. minutu, što mu je drugi pogodak na šampionatu, dok je zatim asistirao i Raulu Himenezu u 31. minutu - takođe za drugi pogodak napadača Fulama na Mundijalu. Do kraja meča nije bilo promjene rezultata, iako su Ekvadorci napadali i činilo se da nemaju snage.

Meksiko - Ekvador
Izvor: TV Arena sport

Na kraju su ušli u nervozu, Paez i Kaisedo su dobili žute u nadoknadi vremena, dok je Pjero Inkapije isključen zbog prekrivanja usta rukom, dok je razgovarao sa jednim igračem Meksika.

U narednoj rundi Meksiko će igrati sa boljim iz duela Engleske i DR Konga, ako ništa - pred svojim navijačima u Meksiko Sitiju.

BONUS VIDEO:

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Mundijal 2026 Meksiko Ekvador

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