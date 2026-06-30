Francuska - Švedska, uživo: Može li neko zaustaviti "trikolore" na Mundijalu?

Francuska i Švedska igraju meč u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Nastavljaju se mečevi u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u fudbalu. Može li neko da zaustavi Francusku koja briljira? Može li to da bude Švedska? Biće poznato poslije sat nakon ponoći, pošto u 23 časa te dvije ekipe igraju u Nju Džersiju.

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