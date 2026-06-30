Francuska - Švedska, uživo: Može li neko zaustaviti "trikolore" na Mundijalu?

Francuska i Švedska igraju meč u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u fudbalu.
Nastavljaju se mečevi u nokaut fazi Svjetskog prvenstva u fudbalu. Može li neko da zaustavi Francusku koja briljira? Može li to da bude Švedska? Biće poznato poslije sat nakon ponoći, pošto u 23 časa te dvije ekipe igraju u Nju Džersiju.
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Ko je na klupi?
Francuska: Riser i Samba (golmani), Akiluče, Šerki, Due, Gusto, Ernandez, Kante, Konate, Kone, Lakroa, Mateta, Tiram, Zair-Emeri
Švedska: Johanson i Nordfelt (golmani), Ali, Berhardson, Johanson, Karlstrom, Nilson, Nigren, Sema, Smit, Starfelt, Svanberg, Zeneli
Sastavi timova
Francuska: Menjon - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Čuameni, Rabio - Dembele, Olise, Barkola - Mbape
Švedska: Zetertstrom - Lagerbek, Lindelof, Gudmunson - Svenson, Ajari, Bergval, Straud - Elanga, Isak - Đokereš
Francuska - Švedska
Nastavljaju se mečevi u nokaut fazi Mundijala, slijedi meč Francuske i Švedske u Nju Džersiju.
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