"Moje srce je uz Maroko": Igrao za Holandiju 53 puta, sad ga cijela država mrzi zbog ovih riječi u prenosu

Ibrahim Afelaj je pod udarom desničara, fašista, ali i kompletne javnost. Zašto? Jer mu je Maroko bliži srcu od Holandije.

Izvor: EPA/KOEN VAN WEEL

Holanđani su poslije poraza od Maroka u nokaut fazi Mundijala na penale bijesni ne samo na svoje sadašnje fudbalere, nego i na nekadašnje, Na meti kritika i napada je Ibrahim Afelaj, nekadašnji vezista koji je igrao za Holandiju na Svjetskom prvenstvu 2010. godine.

Desničarski i neofašistički kanali na društvenim mrežama ga napadaju, a sve zbog izjave da navija za Maroko, zemlju svog porijekla, u meču protiv Holandije. Na kraju je Holandija izgubila ovu utakmicu na penale, a onda su krenule uvrede za Afelaja.

"U ovom meču moje srce je uz Maroko, jer su mi korijeni iz Maroka i moja porodica dolazi odatle, rođaci mi žive tamo. Koje vam drugo objašnjenje treba?", rekao je u jednoj emisiji na kanalu "NOS" Afelaj koji je sada stručni konsultant nakon kraja karijere.

"Odrastao sam u Holandiji i zahvalan sam na tome, ali kada me pitate ovo pitanje odgovoriću vam iz srce. Nakon meča ću biti srećan ko god da pobijedi, ali ipak više simpatišem Maroko", rekao je Afelaj.

Ibrahim Afelaj je rođen u Utrehtu, a njegovi roditelji su šezdesetih došli u Holandiju. Ponikao je u PSV-u, igrao za Barselonu, Šalke, Olimpijakos i Stouk, a za Holandiju je odigrao 53 meča i dao sedam golova. Jedan od onih koji ga je javno napao zbog ove izjave je i Džek van Gelder, koji je radijski komentator.

"Pogodilo me je to, ali je jako iskreno od strane Afelaja. To je sa jedne strane odlično, sa druge strane ne razumijem to to što je rekao. Jednostavno to su neke stvari duboko usađene u ove momke. Ali sa 53 nastupa za Holandiju nadao sam se da će se predomisliti", rekao je on.

Ne, neće se predomisliti

Ibrahim Afelaj je i kada je 2007. godine birao da igra za Holandiju dobio i poziv Maroka i tada jasno rekao da mu je srce uz Maroko, ali da fudbalski bira Holandiju jer je to bolja odluka za njegovu karijeru.

"Želim da kažem da duboko poštujem Maroko i da je poziv da igram za Maroko za mene velika čast. Ipak, vjerujem da će odluka da igram za Holandiju biti prava odluka za moju budućnost i nadam se da ću sa "oranjem" imati uspjeh", rekao je tada Afelaj.

Igrači ada drugačije biraju

Ova selekcija Maroka ima mnogo igrača koji su rođeni u Holandiji, a tako je bilo i prošli put. Te 2022. godine to su bili Zakarija Abuklal, Sofijan Amrabat i Nusair Mazraui. Sada im se uz Mazrauija koji je rođen u Leidšendamu, Abuklala rođenog u Roterdamu, Amrabata rođenog u Huizenu prodružio Anas Salah Edin iz Amsterdama.