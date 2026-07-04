Luka Modrić će i dalje igrati fudbal: Zbog kćerke Eme (13) ga ubjeđuju da kaže "da"

Hrvatski as je navodno blizu odluke da odloži kraj karijere, a razlog je i njegova ćerka Ema (13).

Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Iako je Luka Modrić nagovijestio da bi poslije Svjetskog prvenstva mogao da završi karijeru, po svemu sudeći nastaviće da igra za Milan. Uprkos tome što se praktično oprostio od roso-nera poslije neuspješne sezone, italijanska "Gazeta delo Sport" otkrila je da bi najbolji hrvatski igrač svih vremena mogao da ostane na San Siru i da tamo dočeka u septembru svoj 41. rođendan - na terenu.

"Poslije eliminacije sa Svjetskog prvenstva, Luka Modrić razmišlja o svojoj budućnosti. Ako ne bude neočekivanih obrta, odigraće još jednu sezonu u dresu Milana", tvrdi novinar Luka Bjankin.

"Sve ukazuje na to da će ostati u Milanu. Tokom prethodnih nedjelja razmatrao je različite opcije, ali se situacija u međuvremenu promijenila. Novi Milan, kojim lično upravlja Džeri Kardinale, jasno mu je stavio do znanja da želi da ga zadrži još jednu sezonu. Kada Kardinale govori o igračima oko kojih želi da gradi tim, pominje Manjona, Rabioa, Modrića i Pulišića. Iako je opcija za produžetak ugovora do sezone 2026/27 istekla 30. juna, klub je spreman da mu ponudi novi ugovor", navedeno je u tekstu.

Povrh toga, Milan svoju riješenost da bori za Modrića pokazuje i gestovima trenera Rubena Amorima. Portugalac koji je tek stigao u klub navodno je već razgovarao sa Lukom i objasnio mu da ga želi nazad u crveno-crnom dresu.

Modrić još nije definitivno prelomio da li će odigrati bar još jednu sezonu za Milan, u kojoj bi sa saigračima nastupao u Ligi Evrope, jer je ovog proljeća njegov tim završio na petom mjestu. U posljednjem kolu su Luka, Strahinja Pavlović i saigrači ostali bez karte za Ligu šampiona, a poslije toga i bez trenera Masimilijana Alegrija, koji je u petak preuzeo Napoli.

Modrićevo "da" je blizu i zbog kćerke

Milan želi da ga zadrži, a Modrić bi rado ostao u sredini u kojoj se odlično osjeća. Tome doprinosi i činjenica da njegova ćerka Ema igra za Milanovu selekciju do 13 godina.

"Iako postoji mogućnost povratka u Madrid, njegova prva želja je da ostane u Milanu. Želeo je da sa 'rosonerima' odigra makar jednu sezonu u Ligi šampiona. Kada se klub nije plasirao u to takmičenje, imao je određene dileme, ali smatra da bi izazov vraćanja Milana u evropsku elitu imao poseban smisao", objasnio je italijanski novinar.

Šta očekuje Luku ako se vrati?

Za razliku od epizode pod Alegrijem, Modrić kod Rubena Amorima ne bi morao da igra non-stop po 90 minuta i imao bi više ofanzivnijih dužnosti, jer je i Portugalčev sistem ofanzivniji od Alegrijevog.

Isti izvor tvrdi da će Modrić, ako ostane, zajedno sa Amorimom pažljivo birati utakmice u kojima će igrati od početka i one u kojima će dobiti odmor. Nekada će ulaziti u posljednjih pola sata, kao što je često radio u svojoj posljednjoj sezoni u Real Madridu, a nekada će počinjati utakmice i izlaziti ranije, da bi sačuvao svežinu za naredne izazove.

Nova sezona Serije A počinje 23. avgusta, a Modrić će prije odlaska na pripreme provesti nekoliko nedjelja na odmoru od Svjetskog prvenstva i bolne eliminacije u šesnaestini finala protiv Portugala.

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