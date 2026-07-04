Prljav potez Mesija: Sudija stajao kraj njega, ali nije mu prošlo

Lionel Mesi pokušao da prevari ekipu Zelenortskih Ostrva, ali nije mu prošlo. Sudija nije imao ništa protiv.

Izvor: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

U noći dramatične pobjede Argentine protiv Zelenortskih Ostrva dogodio se i jedan nefer potez Lionela Mesija, a sve uz dozvolu sudije Drua Fišera. Šutirao je sredinom drugog poluvremena iz slobodnog udarca još dok je golman autsajdera Vozinja namještao "živi zid". Kanadski arbitar je stajao kraj njega i odmah je dao znak da Mesi može da šutne, bez zahtijeva da sačeka da čuvar mreže obavi svoj posao.

Mesi se osvrnuo oko sebe, vidio da je Vozinja naslonjen na stativu dok postavlja svoje saigrače i pokušao da to iskoristi. Ipak, nije uspio, jer je golman Zelenortskih Ostrva ponovo pokazao zašto je jedan od heroja Svjetskog prvenstva, bez obzira na dramatičnu eliminaciju svog tima na kraju drugog produžetka.

Pogledajte tu situaciju:

Argentina Zelenortska Ostrva 3:2 Izvor: YouTube/TV Arena sport

Posle utakmice je prišao Vozinji

Poslije utakmice, Mesi je prišao Vozinji i rekao mu nešto što nikad neće zaboraviti. Na kraju kratkog razgovora, golman je imao i molbu. "Zahvalio sam mu na pohvalama i rekao 'Hvala ti Leo, ti si najbolji'. Pitao sam ga i da li možemo da razmijenimo dresove i rekao mi je da će mi dati svoj u tunelu ka svlačionici poslije davanja izjava. Takvi trenuci zauvijek ostaju urezani u pamćenje", rekao je Vozinja.

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