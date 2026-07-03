Gabrijel Batistuta: Ugradili mi proteze i ne znam koliko mi je ostalo, prekidam ovaj intervju

Slavni Gabrijel Batistuta govorio o svojim velikim zdravstvenim problemima, o "novom i starom" fudbalu, a na pomen Dijega Maradone i Lionela Mesija je zaustavio razgovor.

Izvor: DANIEL GARCIA / AFP / Profimedia

Slavni argentiski napadač Gabrijel Batistuta (57), jedan od najboljih napadača u istoriji fudbala, osjeća i fizički bol dok govori o svojoj karijeri. To je posljedica njegovih povreda, a bol je bio tako izražen da je čak razmišljao o amputaciji nogu od zgloba.

"Bolje sam, više nemam te misli jer sam uradio totalnu protezu na oba članka. Sada imam vještačke članke od titanijuma i mnogo me manje boli", rekao je on u intervjuu za "Gazetu".

Da li može da šutira sa titanijumskim zglobovima?

"Ne mogu da trčim, ali mogu da igram fudbal. Recimo da igram iz mjesta..."

Šta mu nedostaje iz fudbala? Malo je bilo većih zvijezda devedesetih.

"Ništa. Nisam uživao u igranju fudbala, dijelom zbog bolova, dijelom jer sam znao da ljudi plaćaju da me gledaju. Nisam sebi dozvoljavao da uživam. Kada bih dao gol, osjećao sam to kao odgovornost, da pružim najbolji mogući spektakl. I nisam rođen kao Maradona, morao sam da radim."

Šta sada radi Gabriel Batistuta? Poznato je da živi na selu, a ne tako davno je boravio i u posjeti Beogradu.

"Bio sam strog prema sebi 40 godina, sada živim ono što mi je ostalo sa radošću. Kao i svi, ne znam koliko će trajati. Imam krave na selu u Rekonkvisti, mom gradu, uglavnom ih vodim, ali ponekad moram lično da se pobrinem za njih i to radim. Putujem sa 'FIFA Legendama' i to je lijepo."

Batistutu jedno oduševljava u igri Argentine

Priznaje legendarni "Batigol" da mu je izuzetno drago zato što reprezentacija Argentine igra i izgleda "gladno", kao da nije već svjetski šampion.

"Najviše me impresionira to da su momci, iako svjetski šampioni, došli ovdje kao da ništa nisu osvojili. To je teško postići u fudbalu".

Pred meč šesnaestine finala, Argentina - Zelenortska Ostrva (ponoć između petka i subote), Batistuta vjeruje u tim.

"Ozbiljno, ja sam pun povjerenja, ali nisam miran. Jedno je grupna faza, drugo je kada igraš za prolaz ili odlazak kući. Svi pričaju, ali zaboravljaju da je fudbal trčanje za loptom koja ponekad pogodi stativu i ne znaš da li će ući ili izaći."

Koja je tajna selektora Lionela Skalonija?

"Ekipa se sa njim osjeća dobro. Da budemo iskreni, ovo je fudbal, ne treba proučavati kao da ideš na Mjesec. Ako trener i ekipa imaju dobar odnos, to je velika stvar, svi će slijediti njegove ideje. I Skaloni to uspijeva."

Po čemu se to vidi?

"Nikad se ne raduje više nego što treba i nikad se ne ljuti više nego što je potrebno. Tako drži grupu zajedno."

Ponekad, međutim, izbori nisu laki. Kako odabrati između Lautara Martineza ili Hulijana Alvareza? Lautaro ne zaslužuje da igra?

"Ako igra dobro, normalno je da igra, zar ne. Naravno, i Hulian Alvarez je sjajan i zaslužio bi jer je svjetski šampion. Neizbježno je - ako izostaviš jednog od njih, uvijek djeluje nepravedno. Odluka je na Skaloniju."

Ko će u finale? Godinama tvrdi jedno

Za Batistutu je lak odgovor na pitanje - ko osvaja SP?

"Već dvije godine govorim da će finale ponovo biti Francuska - Argentina i ne mijenjam mišljenje. Rekao sam to i za TV stanicu na kojoj komentarišem utakmice".

Brani Batistuta žestoko kritikovanog urugvajskog selektora Marsela Bijelsu.

"Urugvaj je eliminisan, ali on će za mene uvijek biti najvažniji trener. Naučio me je sve. Ako bi se sve sudilo samo po rezultatima, to bi bilo tužno i pogrešno, zar ne?"

Kejn, Haland, Mesi, ovo je Mundijal napadača.

"Da, prvog dana sam rekao da će za najboljeg strijelca biti potrebno postići devet ili 10 golova i bio sam u pravu. Naravno, ovo je i Mundijal golmana. Kao djeca u parku, svi žele da budu napadači ili golmani. Lijepo je vidjeti da su i golmani manjih reprezentacija briljirali, kao Vozinja ili Gil. To je takođe Mundijal.“

Koliko bi Batistuta dao golova danas?

"Ne znam, sigurno bih igrao par godina duže, sa svim tim udarcima koje sam primao."

"Distancirao sam se od Fiorentine"

Koliko je "Batigol" u toku sa klubom u kojem je postao heroj i idol.

"Pratim je, ali sam se malo distancirao od Fiorentine. Znam da su doveli Fabija Grosa i da je posljednjih godina dobro radio. Vratiću se u Firencu za proslavu 100 godina kluba, kasnije tokom leta."

Firenca se promijenila. Da li je bilo lakše živjeti tada ili sada?

"Nemojte da me tjerate na filozofiju, hajde, moram da idem..."

"Rekli su mi da je ovo ozbiljan intervju"

Izvor: Tim CLARY / AFP / Profimedia

Ipak, nije moglo bez posljednjeg pitanja - da li je Mesi nadmašio Maradonu? Batistuta je tu već morao da prekine razgovor.

"Hej, rekli su mi da je ovo ozbiljan intervju, ne banalno ispitivanje. Istina je da to pitanje postavljamo i mi... i nemamo odgovor", dodao je idol generacija.

(MONDO)