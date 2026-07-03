Nagelsman dao otkaz i pokupio pare: Poslije debakla i skandala sa ženama - stiže Jirgen Klop

Julijan Nagelsman podnio ostavku kao selektor Njemačke, a očekuje se dolazak Jirgena Klopa na njegovo mjesto.

Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Julijan Nagelsman odlučio je da podnese ostavku i svakog trenutka očekuje se zvanična potvrda da više nije selektor Njemačke. Prema pisanju "Bilda", odluka je donesena nakon jučerašnjeg višečasovnog sastanka sa čelnicima Fudbalskog saveza Njemačke u Frankfurtu na kome je Nagelsmanu predočeno da je ostvario razočaravajući rezultat i da bi najbolje za sve bilo da ode, pa su se dvije strane uspješno dogovorile i oko načina rastanka.

Da nije podnio ostavku, Nagelsman bi dobio oko 14 miliona evra, kao nadoknadu do kraja ugovora, a pošto je odlučio da sam ode - dogovor je da dobije polovinu tog novca. Dakle, sedam miliona. Tako su obje strane zadovoljne sklopljenim dogovorom.

Zašto je Nagelsman morao da ode?

Nagelsman nije uspio da odvede Njemačku do značajnijeg rezultata na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i njegova reprezentacija eliminisana je već u šesnaestini finala i to od Paragvaja. Njemačka je igrala slab fudbal tokom turnira, izuzimajući pobedu nad Zelenortskim Ostrvima (8:1), a problem je bio i u "vašarskoj atmosferi" u državnom timu.

Žene fudbalera i rodbina ponašali su se kao da su na ekskurziji, ekipa nije imala mir, a sve je počelo upravo od Nagelsmana koji je svoju djevojku Lenu Vurcenberger poveo u Sjedinjene Države - što svakako nije bio dobar primjer.

Vrijeme je za Jirgena Klopa

Prema informacijama iz Njemačke, očekuje se da Jirgen Klop bude imenovan za novog selektora, iako ima ugovor sa Red Bulom. U njegovom ugovoru zapravo i postoji klauzula po kojoj može da preuzme reprezentaciju Njemačke i to će očekivano i uraditi.

Navodno, Klop je već dao "zeleno svjetlo" da počnu pregovore sa njim i ako bude zadovoljan sa finansijske strane, treba očekivati da brzo bude angažovan.