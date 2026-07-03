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Skandal u Dalasu: Američki policajci napali delegaciju Egipta i to pred djecom

Skandal u Dalasu: Američki policajci napali delegaciju Egipta i to pred djecom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Egipatska reprezentacija suočila se sa neprijatnim incidentom u Dalasu, kada je policija napala njihove članove. Pročitajte sve o ovom skandalu.

Američki policajci napali delegaciju Egipta Izvor: Melissa Levin / Zuma Press / Profimedia

Večeras od 20 časova u Dalasu gledaćemo meč Australije i Egipta koji se bore za osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, a malo ko je očekivao da ćemo pred duel ove dve reprezentacije dobiti jedan od najvećih skandala turnira. Ponovo zbog organizatora.

O čemu se radi? U hotelu u Dalasu, gdje su smješteni fudbaleri Egipta, došlo je do vrlo neprijatne scene kada su američki policajci napali delegaciju egipatske reprezentacije. Pogledajte snimak:


Dok je jedan od fudbalera potpisivao autograme djeci, prišao mu je američki policajac i povisio ton, zahtjevao je da to ne radi, nakon čega su burno reagovali članovi egipatske delegacije. Došlo je do guranja, povišenog tona, psovki i fizičkog obračuna na kraju, sve jer američka policija nema razumijevanja za Svjetsko prvenstvo.

"Odbij odavde! Odbij!", moglo se čuti kako viče jedan od članova reprezentacije Egipta, dok je takođe burno reagovao i policajac, neprimjereno za Svjetsko prvenstvo.

Nažalost, ovo nije prvi put da policija u Americi "trenira strogoću", posebno nad onima iz Afrike i Azije, najviše na Irancima.

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