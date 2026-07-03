"Sudije nam stavile omču, guraju Ronalda": Ovako Hrvati pišu poslije najbolnijeg poraza u istoriji

Fudbalska reprezentacija Hrvatske završila je na Svjetskom prvenstvu nakon spornog poraza od Portugala, a suđenje je izazvalo brojne reakcije u hrvatskim medijima.

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske završila je učešće na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi već u šesnaestini finala, što je nešto na šta "vatreni" nisu navikli svoje navijače. Hrvatske je iz Rusije došla sa srebrom oko vrata, potom je iz Katara još donijela bronzu, dok je ovoga puta ostala praznih ruku.

Da stvar bude gora, Hrvatska će poraz od Portugala dugo pamtiti jer je izgubila posle preokreta uz niz nesrećnih okolnosti. Prvo je napravila penal koji je Kristijano Ronaldo pretvorio u izjednačenje, zatim je primila gol u 94. minutu, da bi u 103. uspjela da dođe do izjednačenja i produžetaka - samo da bi iz VAR sobe stigla informacija da je gol poništen. I zbog takvih stvari su u Hrvatskoj i te kako kivni...

"Sami smo se ubili, a sudijska ekipa postavila nam je omču. Izbor FIFA za igrača utakmice sve je rekao", piše tako poslije meča "Jutarnji list" uz osvrt na suđenje, koje je bilo sporno i za kapitena tima Luku Modrića.

Portugal - Hrvatska 2:1 Izvor: TV Arena sport

"Je l' ovo moguće, pitaćemo se godinama. Kako bolan poraz, kako vrhunska utakmica, mitska, a ispadanje tako grozno i tačno na način kojeg smo se bojali. Jak je Portugal, u većem dijelu utakmice bio je bolji, ali i mi smo imali razdoblja dominacije i velike šanse za pobjedu kod vođstva 1:0 i 1:1. Sami smo se ubili, a sudijska ekipa postavila nam je omču. Sve je suđeno protiv nas. Pamtiće se ova utakmica po mnogočemu, ali po zlu", poručuje se u tekstu i dodaje da je Kristijano Ronaldo proglašen za igrača meča i da to mnogo govori.

"Večernji list" pak u drugom tonu prati ovu utakmicu: "Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)" i "Ostajete naši heroji, ovaj poraz niste zaslužili!", pa je jasno iz ovoga koliko su fudbaleri "zadužili" medije, kada ih brane poslije ispadanja.

"Modrić i Vatreni nisu ovo zaslužili: FIFA-ino "guranje" Ronalda puno govori", dodaje "Gol.hr", dok je recimo "Index.hr" bio neuobičajeno "ravan" kada je u pitanju eliminacija Hrvatske i samo je konstatovao kraj puta za "vatrene.

Podsjetimo, očekuje se da se poslije ovog meča od Hrvatske oproste članovi najbolje generacije u istoriji - prije svih Modrić, Perišić i Kramarić - dok neće biti iznenađenje ako još neko od njih bude ovjavio kraj reprezentativne karijere. Što se tiče Portugala, sada je pred njim meč sa Španijom u osmini finala.