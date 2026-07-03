Na Svjetskom prvenstvu, Ivana Knol je svojim atraktivnim izgledom i minijaturnom kravatom zapalila tribine. Pročitajte više o njenom nastupu i reakcijama.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske godinama unazad bilježila je ozbiljne uspjehe i njih je na tribinama večito pratila poznata navijačica Ivana Knol, međutim ovoga puta ni ona nije bila talična za "vatrene". Hrvati su ispali već u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i to na najbolniji način, čemu je prisustvovala i pomenuta Ivana Knol.

Nju su foto-reporteri pratili još od dolaska na stadion u Torontu, nekoliko sati pred početka susreta, pa im je kao i uvijek do sada vrlo rado pozirala. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Minijaturna kravata i nauljene grudi: Ivana Knol opet zapalila tribine na meču Hrvatske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Navikli smo od Ivane Knol da se atraktivno oblači, možda i neukusno, tako da je ovoga puta nosila samo brushalter i minijaturnu kravatu. Uz sve to, nauljila je grudi i bila je spremna da "ukrade naslovnice" kada Hrvatska dođe do pobjede, ali nažalost po nju i druge sa crveno-bijelim kvadratićima - ovo je bio kraj puta.

Ivana Knol je inače manekenka koja živi u Americi gdje radi i kao di-džej, a postala je "maskota" reprezentacije Hrvatske u eri najvećih uspeha. Posebnu pažnju privukla je u Kataru kada je zapala za oko šeicima.