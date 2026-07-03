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Dalić optužio sudije i napušta Hrvatsku: "Mali su dvaput napravili čudo, sad nisu smjeli"

Dalić optužio sudije i napušta Hrvatsku: "Mali su dvaput napravili čudo, sad nisu smjeli"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nakon devet godina, Zlatko Dalić se povlači sa mjesta selektora Hrvatske. Oštro je kritikovao suđenje koje je uticalo na eliminaciju tima.

Zlatko Dalić optužio sudije za eliminaciju Hrvatske Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Zlatko Dalić praktično je najavio odlazak sa klupe Hrvatske, poslije čak devet godina. Dalić je preuzeo reprezentaciju "vatrenih" 2017. godine i potom je vodio do srebra u Rusiji, pa bronze u Kataru, dok na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi njegova reprezentacija nije mogla dalje od šesnaestine finala.

"Prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvrijeme bio je da sačuvamo gol, ali blok nije trebalo da stoji toliko nisko. Uspjeli smo da se odbranimo i nismo primili pogodak. U drugom dijelu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat", rekao je Zlatko Dalić poslije meča: "Mogu samo da čestitam momcima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima sreće".

Kao i kapiten Luka Modrić, odnosno kao i hrvatski mediji, Zlatko Dalić kritikovao je suđenje. Nije zadovoljan kako je Hrvatska zbog odluka arbitara eliminisana sa turnira.

"Suđenje je bilo jako loše. Niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno da komentarišemo. Žao mi je...", naglasio je Zlatko Dalić koji je pre svega mislio na penal nad Ronaldom, odnosno na situaciju iz 103. minuta koja je eliminisala Hrvatsku.

Portugal - Hrvatska 2:1
Izvor: TV Arena sport

Očekuje se da će po povratku u Hrvatsku saopštiti da se povlači, kao doduše i većina igrača ove generacije: Modrić, Perišić, Kramarić, možda i Kovačić...

"Nestvarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje. Bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke. Mali su dvaput napravili čudo, sada nisu smjeli", zaključio je svoje obraćanje selektor Hrvatske po završetku turnira za "vatrene".

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