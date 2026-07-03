Kako je čip izbacio Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva? Počeli da slave, pa hladan tuš

Hrvatska je eliminisana sa Svjetskog prvenstva zbog ofsajda koji je potvrdila nova tehnologija u lopti. Saznajte kako je Portugal došao do pobjede.

Izvor: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Hrvatska je eliminisana sa Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi već u šesnaestini finala, a dugo će se prepričavati događaji sa meča u Torontu. Portugal je na najluđi mogući način došao do pobjede nad Hrvatima (2:1) i to poslije preokreta za pamćenje, dok je ekipa Kristijana Ronalda imala i sreće da se ne ode u produžetke.

U 103. minutu Hrvatska je došla do izjednačenja 2:2 preko Joška Gvardiola i počelo je veliko slavlje, da bi koji trenutak kasnije ipak potvrđeno da je bio ofsajd. Kako i zašto? To je potvrdio čip u lopti.

Poništen gol Joška Gvardiola u nadoknadi meča Portugal - Hrvatska. Izvor: YouTube/Arena sport TV

"Sniko tehnologija" koja se koristi u novoj Adidas lopti za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo beleži svaki kontakt, tako da je u njoj "zapisan" i onaj koji je Igor Matanović imao prije nego što je lopta stigla do Marka Pašalića. Taj impuls koji je zabilježila lopta vidi se na grafici, tako da je zbog njega sudija mogao da lakše presudi u ovom slučaju.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the@adidasfootballTrionda, the official match ball of the@FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the…pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia)July 3, 2026



"Prema podacima koje je obezbijedila tehnologija povezane lopte (Connected Ball Technology) smještena unutar Adidasove Trionda lopte dokazano je da je reprezentativac Hrvatske sa brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt sa loptom tokom akcije koja je prethodila golu protiv Portugala, što je sudiji omogućilo da ispravno dosudi ofsajd i poništi pogodak", naveli su iz FIFA po završetku utakmice.

"IMU senzori smješteni unutar Trionda lopte sposobni su da detektuju i najmanji kontakt, što se gledaocima u prenosu prikazuje u vidu grafike koja podsjeća na otkucaje srca ("heartbeat graphic"), pružajući zvaničnicima neviđen nivo podataka za donošenje brzih i tačnih odluka".

Da nije bilo ove tehnologije, Hrvatska bi izborila makar produžetke i možda imala dodatnih pola sata da riješi pitanje pobjednika, međutim ovoga puta se njihov niz na Svjetskom prvenstvu završava.

Podsjetimo, Portugal će sada igrati sa Španijom u osmini finala Svjetskog prvenstva, što će biti derbi nokaut faze.