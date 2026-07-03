logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čip napravio grešku i izbacio Hrvate? "Istorijska pljačka, to je impuls od Portugalca"

Čip napravio grešku i izbacio Hrvate? "Istorijska pljačka, to je impuls od Portugalca"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Na meču između Hrvatske i Portugala, VAR je izazvao haos poništivši gol Gvardiola. Da li je čip u lopti napravio grešku?

Da li je čip pogriješio i izbacio Hrvatsku Izvor: TV Arena sport/screenshot

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi donijelo nam je zaista tonu uzbuđenja, ali nigdje ih nije bilo kao na meču Hrvatske i Portugala u Torontu. Hrvatska je sve do 94. minuta imala rezultat za produžetke, međutim Gonsalo Ramoš doveo je Portugal u vođstvo, a to je bio tek početak drame.

Hrvatska je stigla do 2:2 duboko u nadoknadi, preciznije u 103. minutu, međutim poslije poziva iz VAR sobe - sudija je poništio gol Joška Gvardiola jer je Igor Matanović navodno zakačio loptu glavom prije nego što će ona stići do asistenta Marija Pašalića.

Poništen gol Joška Gvardiola u nadoknadi meča Portugal - Hrvatska.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

To je potvrdila FIFA poslije meča, dok su gledaoci u TV prenosu mogli da vide i "impuls" koji je dobila lopta kada je na nju skočio Matanović. U pitanju je poseban čip koji se nalazi u lopti i koji bilјeži svaki kontakt sa njom i zato je sudija mogao da vidi da li je lopta do Pašalića stigla posliјe kontakta sa Hrvatom ili Portugalcem, međutim - može li sistem da pogriješi?

Spekuliše se o usklađenosti koju čip u lopti ima sa usporenim snimcima sa meča, odnosno - kako garantovano može da se tvrdi da je impuls koji je prikazan na ekranu, baš onaj koji je lopta dobila pri kontaktu sa Matanovićem?


Navijače je još više zbunilo što se na snimku koji je objavljen ne vidi potom impuls koji je lopta trebalo da dobije od kontakta sa fudbalerom Portugala Ronaldom Veigom - od koga je na kraju i lopta stigla do Pašalića. Dakle, da li je sistem zapravo zabilježio Veigin kontakt sa loptom, a predstavljen je kao Matanovićev?


Najvjerovatnije to nikada nećemo saznati, za sada ostaje da je "pramen kose" izbacio Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva, s tim da ne znamo šta bi se desilo u produžecima, eventualnim penalima.

Podsjetimo, Portugal će u osmini finala Svjetskog prvenstva igrati sa Španijom i to je derbi dosadašnjeg turnira.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC