Kristijano Ronaldo govorio je o kraju karijere poslije pobjede protiv Hrvatske. Nerado je to učinio, ali je morao, jer su ga novinari pitali u miks-zoni.
Legendarni Kristijano Ronaldo (41) sa saigračima iz Portugala je dramatično prošao u osminu finala Svjetskog prvenstva, a onda je izbegao odgovor na pitanje da li mu je posljednje SP.
"Ne donosim nepromišljene odluke. O tome ću odlučiti poslije turnira, a ne sada", kazao je Ronaldo, poslije gola iz penala protiv Hrvatske i jednog poništenog zbog ofsajda.
Za sada je definitivno to da će Kristijano Ronaldo igrati bar još godinu dana, jer ima ugovor sa Al Nasrom u Saudijskoj Arabiji do juna 2027. Ipak, u ovom trenutku ne bi trebalo otpisati njegovo učešće i 2030, jer će Portugal biti jedan od domaćina Mundijala, uz Španiju i Maroko.
"Niko ne bi trebalo da sumnja u to (da će Ronaldo igrati i 2030). Zaslužio je to", kazao je selektor Portugala Roberto Martinez.
Da li Kristijano Ronaldo završava karijeru? Oglasio se poslije Hrvatske, morao je
Ako zaista bude igrao, biće to njegovo rekordno sedmo Svjetsko prvenstvo i imaće 45 godina. Trenutno je najstariji učesnik Mundijala Egipćanin Esam El-Hadari (53), koji je zaigrao sa 45 godina. On je dugogodišnji golman nacionalnog tima, četvorostruki osvajač Kupa Afrike i oborio je rekord na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.
Kristijano Ronaldo je na aktuelnom Mundijalu u Americi, Kanadi i Meksiku postigao tri gola u četiri nastupa.