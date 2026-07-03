Da li Kristijano Ronaldo završava karijeru? Oglasio se poslije Hrvatske, morao je

Kristijano Ronaldo govorio je o kraju karijere poslije pobjede protiv Hrvatske. Nerado je to učinio, ali je morao, jer su ga novinari pitali u miks-zoni.

Izvor: EPA/EDUARDO LIMA

Legendarni Kristijano Ronaldo (41) sa saigračima iz Portugala je dramatično prošao u osminu finala Svjetskog prvenstva, a onda je izbegao odgovor na pitanje da li mu je posljednje SP.

"Ne donosim nepromišljene odluke. O tome ću odlučiti poslije turnira, a ne sada", kazao je Ronaldo, poslije gola iz penala protiv Hrvatske i jednog poništenog zbog ofsajda.

Za sada je definitivno to da će Kristijano Ronaldo igrati bar još godinu dana, jer ima ugovor sa Al Nasrom u Saudijskoj Arabiji do juna 2027. Ipak, u ovom trenutku ne bi trebalo otpisati njegovo učešće i 2030, jer će Portugal biti jedan od domaćina Mundijala, uz Španiju i Maroko.

"Niko ne bi trebalo da sumnja u to (da će Ronaldo igrati i 2030). Zaslužio je to", kazao je selektor Portugala Roberto Martinez.

Ako zaista bude igrao, biće to njegovo rekordno sedmo Svjetsko prvenstvo i imaće 45 godina. Trenutno je najstariji učesnik Mundijala Egipćanin Esam El-Hadari (53), koji je zaigrao sa 45 godina. On je dugogodišnji golman nacionalnog tima, četvorostruki osvajač Kupa Afrike i oborio je rekord na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.

Kristijano Ronaldo je na aktuelnom Mundijalu u Americi, Kanadi i Meksiku postigao tri gola u četiri nastupa.