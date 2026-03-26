Batistuta otvorio dušu: "Istina je, molio sam doktore da mi amputiraju noge"

Gabrijel Batistuta je priznao Riju Ferdinandu da je molio ljekara da mu amputira nogu od bolova, samo je želio da bolovi prestanu.

Kada pomislite na fudbal, lakoću davanja golova i one stare golgetere jedno od imena koje će vam sigurno pasti na pamet je Gabrijel Omar Batistuta (57). Čuveni napadač koji je tresao mreže gde god da je igrao. Da li u klubu, reprezentaciji Argentine ili na neobaveznim terminima, to mu je išlo kao od šale. Ko zna kakvu bi tek karijeru imao da nisu postojali ozbiljni problemi sa zglobovima...

"Da imao sam velike probleme sa zglobovima. Uvijek sam imao probleme, bio sam jak u koljenima, ali moje kosti nisu bile takve. Imao sam probleme i kada sam tek počinjao. Uvijek sam trenirao, ako bih se povrijedio u nedjelju, igrao bih fudbal u nedjelju. Nikada nisam stajao. Ubio sam sam sebe na taj način", priznao je Batistuta u podkastu kod Rija Ferdinanda.

Bivši defanzivac Junajteda ostao je šokiran kada mu je Batigol priznao da je jednom prilikom od ljekara tražio da mu amputira noge zbog nesnosnih bolova koje je osjećao.

"Da, istina je. Nisam htio da osjećam bol više. Nisam mogao da spavam. Svaki put kada bih pomjerio zglob, i najmanji pokret, bilo je baš bolno. Nisam htio da me boli. Nije mi bilo važno da li imam dva stopala ili dvije proteze, nisam htio da osjećam bol. Sve je to posljedica fudbala. Fudbal mi je dao mnogo, ali mi je oduzeo dosta toga. Ne krivim fudbal, samo krivim sebe. Sve je do mene", poručio je Batistuta.

Batistuta je karijeru započeo u Njuelsu i jedna sezona bila je dovoljna da ga primijeti River Plejt. Odatle je otišao u redove "ljutog rivala" Boke Juniors. Sjajne golgeterske sposobnosti privukle su pažnju Fiorentine koja ga je dovela 1999. godine i tamo se zadržao devet sezona i na 331. meču dao je 204 gola. Odatle je otišao u Romu i tamo je proveo tri sezone, uz pozajmicu u Inter iz Milana. Karijeru je završio u katarskom klubu Al-Arabi. Sa timom iz Firence je osvojio Seriju B, Kup Italije i Superkup, sa Romom je osvojio Seriju A (sezona 2000/01), pa Superkup Italije.

Za reprezentaciju Argentine odigrao je 78 mečeva i dao 56 golova. Osvojio je dva trofeja na Kopa Amerika (1991. i 1993. godine), Kup Konfederacija (1992. godine) i KONMEBOL UEFA Kup šampiona (1993. godine).

"Toti? Taj čovjek je pravio razliku"

Na samom kraju emisije Rio je pitao Gabrijela da napravi listu od pet najboljih igrača sa kojima je igrao. Posebno se zadržao na Frančesku Totiju, uz njega je izabrao Dijega Armanda Maradonu, Klaudija Kaniđu, Redonda i Kafua.

"Maradona, Kaniđa, on je bio baš brz. Redondo, on je bio drugačiji, elegantan. Igrao sam sa Totijem, Kafuom. Igrao sam sa Frančeskom u Rimu, bio je mlad kada sam ja došao, već je bio na sjajnom nivou. Ostao je kod kuće, igrao je cijeli život tu. Način na koji je razumio akciju, igru. Samo idi ka golu i lopta će da dođe do tebe. On je bio 'desetka', igrao je iza napadača, a na početku je bio napadač. Uvijek ti daje loptu tako što razmišlja kao napadač, zna gdje je napadaču potrebna lopta. To je mnogo važno, pravi razliku", dodao je Batistuta.