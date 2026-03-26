"Maradona je umro kao pas": Potresna ispovijest Batistute, sa knedlom u grlu krivi i sebe za smrt legende

Potresna ispoijvest Gabrijela Batistute koji je pričao o Maradoni, njihovom odnosu i načinu na koji je Dijego preminuo.

Izvor: Leo La Valle/EFE/EPA/Printscreen/YouTube/Rio Ferdinand Presents

Dijego Armando Maradona (60) bio je za mnoge najbolji argentinski fudbaler svih vremena. Sada se vodi debata oko toga da li je bolji on ili Lionel Mesi, a čovjek koji ga odlično poznaje je Gabrijel Batistuta (60). Čuveni argentinski napadač koji je igrao sa njim u reprezentaciji i koji je sa knedlom u grlu pričao o sunarodniku, bio je na ivici suza.

"Njegov problem je što je bio poznat kada je već imao šest godina. Njegova familija nije bila bogata i u njemu su vidjeli način da pobjegnu iz te situacije. Ne krivim nikoga. Niko mu nikada nije rekao 'ne'. Sve je bilo okej. I to je bila velika greška. To je opasno. Velika šteta, jer je bio sjajna osoba, a umro je sam. Niko nije bio s njim, preminuo je kao pas", rekao je Maradona u podkastu kod Rija Ferdinanda.

Nastavio je da priča u istom dahu o njemu, krivi sebe što nije uradio više za Dijega koji je imao ozbiljne zdravstvene probleme.

"I... Ne, ne... ne. Nismo mnogo uradili za njega. Nismo uradili dovoljno da ga zaštitimo. To je nešto o čemu ne volim da razmišljam. Krivim i sebe. Bio sam jedan od ljudi koji ga je podržavao. Kada voliš nekoga, treba da im pomogneš kada im je potrebno. Čak i kada su teški i ne žele to. Moraš da im pomogneš."

Ferdinand je zatim istakao da ni za jednog fudbalera nije imao takav osjećaj kao o Maradoni.

"To je tužno, jer je svima nama dao neke nevjerovatne momente. Nadam se da se neće desiti Mesiju nešto slično. Kada su na vrhu, ne vidiš kakve probleme imaju, vidiš da imaju sve. Ne plaču, ne žale se. Djeluju kao da su superheroji, ali su u stvari ljudi. To je cijena slave."

"Mesi nema Dijegovu harizmu"

Pitao ga je Ferdinand direktno i da uporedi njih dvojicu - Maradonu i Mesija.

"Mislim da su njih dvojica različiti. Kako? Mesi je dao 1000 golova, Maradona je dao 200. Leo je tihi dječak, Dijego to nije bio. Za mene je Maradona bio na vrhu, jer je mogao da igra, da kontroliše sudije, protivnike. Mogao je da radi nevjerovatne stvari. Mesi može da radi to, ali nema harizmu kao Dijego", iskren je Batistuta.

Rio je podsjetio Gabrijela i na jedan njegov stari citat kada je izgovorio "Mesi je tehnički možda i bolji, ali ne može da nadmaši Maradonu jer nema tu harizmu".

"Ja sam to rekao prije nekoliko godina. Ne lažem. Istina je, rekao sam ono što mislim."

“Maradona Is Different” He died alone



Gabriel Batistuta reflects on teammate Diego Maradona, one of football’s global icons



Uvjeren je da Argentinci mogu ponovo da podignu pehar na predstojećem Mundijalu.

"Za navijače je Leo morao da osvoji Svjetsko prvenstvo da bi ga stigao, ali pričamo o čovjeku koji je 20 godina na vrhu. Čak i sada u Majamiju hoće da daje golove, da pobjeđuje. Siguran sam da će da urade dobar posao na Mundijalu, mislim da mogu opet da osvoje. To je moje mišljenje. Sviđa mi se Engleska, ali kada dođete na Mundijal nešto vam se desi. Rekao bih da postoje šanse naravno, ali istorija nije toliko dobra za vas", završio je Batistuta.