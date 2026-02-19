Niki Bat o druženju s Dijegom Maradonom: Neprijatna situacija, sve vrijeme mu je sjedila u krilu

Poznati vezista Mančester junajteda ne može da zaboravi veče koje je proveo sa Dijegom Maradonom.

Nekadašnji vezista Mančester junajted Niki Bat (51) otkrio je u svom podkastu detalje urnebesne i veoma neprijatne situacije koju je dijelio sa legendarnim Dijegom Maradonom (1960 - 2020). Dogodilo se to u Mančesteru, nije naveo koje godine ali je bilo za nezaborav, jer je proveo sate kraj Argentinca, ali nisu progovorili ni riječ, jer je Maradona sve vrijeme ljubio djevojku koja mu je sjedila u krilu.

"Prisutni smo Gari Nevil, Rajan Gigs i ja, bili smo pozvani u jedan restoran u Mančesteru poslije utakmice. Nisam igrao, svi smo bili penzionisani. Bio je tu i (singapurski biznismen) Piter Lim, naš prijatelj, vlasnik Valensije, kao i super-agent... Kako se bješe zove? Žorž Mendeš", rekao je Bat u podkastu "The Good, The Bad and The Football".

"Neko je rekao - Maradona dolazi, a ja sam sjedio tamo i pomislio - Dijego Maradona, čovječe... On mi je doslovno idol. On je bog, zar ne?".

"Sklanjao sam pogled sa njih"

Ipak, najblaže rečeno, veče nije proteklo kako je očekivao.

"Dolazi Maradona, a mi sjedimo tamo i razmišljam 'Je*ote, ovo je Maradona'. Prišao je i pozdravio sa svakim ponaosob. Onda je sjeo, izvadio na sto ispred sebe dva mobilna telefona. Djevojka je došla, sjedila mu je na koljenu dva sata, non-stop je ljubio. A, onda je ustao i pozdravio se sa svakim i otišao"

"Sjedela mu je na koljenu dva sata i "žvalavili" su se dva sata, dok ste svi sjedili okolo?", pitao ga je sagovornik Padi Meginis.

"Doslovno sjediš i sklanjaš pogled, dok razmišljaš 'Bože, ovo je najneprijatnija situacija ikad', nasmijao se Niki Bat, đak Junajteda, šestostruki šampion Premijer lige i vezista tima koji je 1999. osvojio Ligu šampiona.

