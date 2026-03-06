Mesi stajao mirno, a Maradona vrijeđao Trampa: Od Palestine do Irana, svuda je uperio prstom u Ameriku

Lionel Mesi je u stavu mirno slušao kako se Donald Tramp hvali svojim ratovima i ubijanjem. Dijego Maradona je bio drugačiji. Mnogo drugačiji.

Cijela planeta je gledala kako Lionel Mesi stoji pored Donalda Trampa dok se u Bijeloj kući predsjednik Amerike hvali uspjesima svog rata sa Iranom, ali i otmicom Nikolasa Madura i planiranjem invazije na Kubu...

Sada je to moglo tako da prođe, mogao je Donald Tramp da se hvališe kako je primio najvećeg fudbalera svih vremena i da zbija mačističke šale o tome kako voli ružne muškarce pred njim. Nekada to nije moglo, jer je Argentinac koga smo do skora smatrali najvećim ikada javno govorio američkim predsjednicima da se nose. Lionel Mesi se nije oglašavao, ali Tramp je osim o ratovima i svojim pobjedničkim potezima kako kaže pričao oko pola sata. Stigao je malo nešto da kaže i o fudbalu.

"Tu smo da odamo počast šampionima MLS-a Inter Majamiju. Moja velika privilegija je da kažem ono što nijedan američki predsjednik nije rekao ranije. U Bijeloj kući je Lionel Mesi. Moj sin je tvoj veliki fan i misli da si sjajna osoba. Ali voli i gospodina koga voli Ronalda. Tu je i trener za koga čujem da je sjajan, Havijer Maskerano. Čuo sam da je sjajan trener. Mada meni je svaki trener koji pobjeđuje sjajan. 2025. je bila rekordna sezona za Inter Majami. Ne bi trebalo da kažem ovo jer ćete reći da sam mnogo star, ali gledao sam Pelea dok je igrao u Kosmosu. Ne znam jesi li ti bolji od Pelea? Mada ja mislim da si ti", rekao je Tramp.

Obratio se i samom Mesiju

"Leo, ti si ovdje došao i pobjeđuješ, to je veoma teško uraditi i vrlo je neobično. Mnogo je više pritiska na tebi nego na bilo kome drugom jer se uvijek od tebe očekuju pobjede. Mogao si da odeš bilo gdje na svijetu, da odabereš bilo koji klub, a odlučio si da odeš u Majami. Ne krivim te, vrijeme je sjajno", rekao je Tramp pa je pozvao Mesija na svoje golf terene u Doralu.

Argentina je trenutno prilično povezana sa Amerikom, pošto trenutni predsjednik Havijer Milej sprovodi neoliberalne reforme. I dok on redom ukida radna mjesta Amerika ga spašava tako što mu je recimo u oktobru odobrila 20 milijardi dolara pomoći.

Nije uvijek bilo tako, nekada je glavni bio Dijego

Dok je fudbalski sigurno uspješniji Lionel Mesi, teško da će ikada dostići kultni herojski status u domovini kakav ima Dijego Armando Maradona. A to je upravo tako zbog politike. Ne samo što je Dijegova "božja ruka" stigla Engleze kada je aktuelan bio rat za Malvinska (kako ih Englezi zovu Foklandska) ostrva, več je tokom cijelog života Dijego Armando Maradona bio na strani naroda i protiv imperijalizma Sjedinjenih Američkih Država.

"Amerikanci su mi dali nagradu, a dobio sam jednu i na Kubi. Rekao sam Amerikancima: 'Zadržite je za sebe, idem ja na Kubu'", rekao ej jednom prilikom veliki Dijego Armando Maradona.

Da je stvarno tako mislio znamo i zbog toga što mu je 2018. odbijena viza za Ameriku. Zašto? Zato što je javno i na sva zvona vrijeđao Donalda Trampa. Njegov advokat Matijas Morla je gostujući u emisiji "Buenos dijas Amerika" objasnio šta se desilo.

"Možete da zamislite. Bio sam u ambasadi i rekao sam: 'Dijego molim te nemoj pričati o SAD.'Savjetovao sam mu baš to jer je davao intervju i predvidio sam šta će da se desi. Drugo pitanje je bilo šta mislite o Donaldu Trampu. A njegov odgovor je bio: 'Donald Tramp je cirkuzant.' Odmah nakon toga sam mu rekao da ću u Majami otići ja umjesto njega," ispričao je.

"Papa prodaj svoje zlato, uradi nešto prijatelju"

Argentina je uvijek bila zemlja nade, mada je ta nada, kao i sada sa Mileijem, uglavnom bila lažna. Zapravo je ime države Argentina izvedeno od latinskog naziva za srebro argentum, a da srebra u državi skoro i da nema. Španski kolonizatori su srebro zapravo našli u - Boliviji. U takvoj državi odrastao je u ekstremnom siromaštvu Dijego Armando Maradona i to ga je obilježilo.

"Ja sam ljevičar u svakom smislu. Ja sam za napredak moje zemlje, za poboljšaje standarda siromašnih, da bi imali mir i slobodu. Ne možemo biti kupljeni, mi smo ljevičari u nogama, mi smo ljevičari u rukama, mi smo ljevičari u glavama. To ljudi moraju da znaju, moraju da znaju da mi pričamo istinu, da hoćemo jednakost i da ne želimo američku zastavu preko nas", rekao je jednom prilikom.

Za razliku od Lionela Mesija i njegove porodice koji se politike klone i nikada nisu dali političku izjavu možda jedino po čemu je Maradona poznatiji nego po fudbalu je - politika. Rođen u porodici siromašnih ribara kao peto od osmoro djece mladi Dijego je odrastao u kvartu bez struje i vode. Probao je i sindikalno da udruži fudbalere davne 1995. godine, ali to je naravno išlo jako teško. A što se tiče luksuznih posjeta - nisu ga zanimale.

"Bio sam u Vatikanu i vidio sam sve same zlatne svodove na crkvama. Poslije sam čuo papu kako mi kaže da je crkva zabrinuta za blagostanje siromašne djece. Pa onda prodaj te plafone prijatelju, uradi nešto!", rekao je kada je odbio posjetu u koju ga je pozvao u Americi omiljeni papa Jovan Pavle II.

U Zagrebu plakao zbog Fidela

Kada je 25. novembra 2016. godine preminuo Fidel Kastro, čovjek koji je malenu Kubu oteo iz kandži američkih kockarnica i korporacija Dijego Armando Maradona je bio na Balkanu. Gledao je Dejvis kup, a kada je čuo da njegov prijatelj čiju je tetovažu imao na lijevoj nozi više nije među nama odmah se oglasio.

"Bio mi je kao otac, kada se tenis završi otići ću na Kubu da se pozdravim sa svojim prijateljem. On mi je otvorio vrata Kube čak i kada mi je Argentina zatvorila svoje", rekao je veliki Dijego Armando Maradona. Kasnije je još više otvorio dušu: "Ridao sam nekontrolisano kada je umro Fidel, nakon smrti oca to je bila najtužnija stvar koja mi se desila u životu", priznao je emotivni Dijego.

Kako je zavolio Fidela?

Sa Fidelom je imao ne samo ideološku i političku bliskost, nego i blizak lični odnos. Kada je imao narušeno zdravlje 2000. godine lično ga je Kastro pozvao na Kubu na lijećenje i tu je proveo čak četiri godine. Tada je tetovirao Kastra i do kraja života ga zvao "drugim ocem".

"Dijego je moj veliki prijatelj i jako plemenit čovjek. On je svoje prijateljstvo sa Kubom održavao bez ikakve lične koristi", rekao je jednom prilikom Kastro, a Maradona je za kubanskog vođu imao još ljepše riječi.

"Mrzim sve što dolazi iz Amerike i to mrzim iz sve snage. Sve što Fidel radi i sve što Čaves radi, za mene je najbolje moguće. Ja nisam komunista, ja sam Fidelista i to do smrti", ispričao je Maradona.

Uvijek na pravoj strani

"U mom srcu, ja sam Palestinac. Ja sam branilac palestinskog naroda, poštujem ih i saosjećam sa njima. Podržavam Palestince bez straha", rekao je o situaciji u Palestini mnogo prije nego što je to postala moda i prije nego što je svaki zapadni liberal otvorio oči za ono što se dešava u Palestini posljednjih 75 godina.

Sada kada je Iran pod napadom SAD i njenih saveznika, vrijedi se posetiti Dijegove posjete ambasadi Irana 2007. godine i njegovih riječi: "Ja sam sam Irancima cijelim srcem. Kažem to zato što to zaista mislim. Ja sam uz narod!"



Vidjeli smo da je nedavno Amerika otela i Nikolasa Madura, a Dijego je sa Ugom Čavesom i Nikolasom Madurom takođe dijelio i politiku i lično prijateljstvo.

"Ugo mi je ostavio veliko prijateljstvo, ali i ogromnu političku mudrost. Ugo Čaves je promijenio način na koji Latinska Amerika misli. Bili smo zavezani za Sjedinjene Američke Države i on nam je pokazao da možemo da hodamo i sami", rekao je Maradona poslije Čavesove smrti.

Kada je Čaves preminuo naslijedio ga je trenutno oteti Nikolas Maduro, a već 2017. godine Maradona je jasno rekao da je na njegovoj strani.

"Kad Maduro naredi, ja sam spreman kao vojnik za slobodnu Venecuelu da se borim protiv imperijalizma i onih koji hoće da nam uzmu zastave, koje su nešto najsvetije što imamo. Živjela revolucija!"

Nije to ostalo samo na praznim riječima, već je sam Nikolas Maduro javno rekao da je Maradona lično pomagao Venecuaeli i da je koristio svoj uticaj da pomogne borbi protiv američkih sankcija.

"Maradona je pomogao u tajnim operacijama dopremanja hrane u Venecuelu, uprkos američim sankcijama", izjavio je Maduro jednom prilikom i opisao Maradonu kao nekoga ko je posvećen interesima naroda juga i ko je doživotni borac protiv nepravde.

Lik iz crtaća i fašista

Izvor: SEBASTIAO DE SOUZA / AFP / Profimedia

Iako je Donalda Trampa zvao "lutkom" i "likom iz crtanog filma", ipak najviše je pričao o Džordžu Bušu, Čuvena je njegova majica Stop Buš sa nacističkom stastikom umjesto slova S, u kojoj je javno rekao da: "Kao ponosni Argentinac odbacujem prisustvo ljudskog đubreta Džordža Buša u mojoj zemlji!"

Zato što je sa Barselonom godinama osvajao sve što se može i zato što je Argentini donio zlato na Mundijalu Lionel Mesi će realno uvijek biti bolji fudbaler nego Dijego Armando Maradona. Zato što nije stajao mirno nego je Džordža Buša zvao "prevarantom" i "terorističkim mafijašem iz Majamija" Dijego Armando Maradona će zauvijek biti voljeniji.

