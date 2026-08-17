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Sramotno ponašanje Mbapea – udario Katića pa ignorisao sudiju i dobio žuti!

Sramotno ponašanje Mbapea – udario Katića pa ignorisao sudiju i dobio žuti!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Umjesto pogotka pamtiće se sramno ponašanje Kilijana Mbapea.

Mbape udario Katića na utakmici Real Madrid Šalke Izvor: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida savladali su u nedjelju Šalke rezultatom 3:0 u posljednjoj provjeri pred početak nove sezone.

Klijan Mbape, Din Huijsen i Karlos Espi bili su strijelci za ekipu Žozea Murinja koja je na poluvremenu imala dva gola prednosti.

Mbape je „načeo“ Šalke poslije velike greške Rona Šalenberga, ali Francuz je meč obilježio svojim sramotnim ponašanjem

U finišu prvog dijela nakon neuspješnog driblinga Mbape je udario Nikolu Katića nakon što mu je bh. reprezentativac bez problema uzeo loptu.


Sudija je nešto kasnije pokušao da riješi tu situaciju i pozvao obojicu fudbalera, iako Katić nije ni reagovao na Mbapeov ispad, a onda je Francuz nastavio da se bahato ponaša. Ignorisao je poziv sudije koji mu je na kraju dao žuti karton.

Tagovi

Nikola Katić Kilijan Mbape fudbal

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