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Veliki obrt u Zvezdi: Prošao rok za Erakovića i ne ostaje na "Marakani"

Veliki obrt u Zvezdi: Prošao rok za Erakovića i ne ostaje na "Marakani"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Sve je izglednije da će Crvena zvezda vratiti Strahinju Erakovića u Zenit.

Zvezda i Zenit nisu dogovorili otkup Erakovića Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Strahinja Eraković stigao je zimus u Crvenu zvezdu na pozajmicu i činilo se da je na taj način Dejan Stanković riješio probleme u odbrani. Nijednog trenutka se nije spominjala mogućnost da bi Zvezda mogla da propusti priliku da otkupi Erakovića od Zenita, međutim poslije promjene trenera, loših igara Erakovića, kao i činjenice da je klub s "Marakane" ipak ostao bez značajnog priliva sredstava od UEFA za Ligu šampiona, to se na kraju možda i ne dogodi.


Kako je objavio ruski novinar Anar Ibrahimov, Zvezda i Zenit i dalje nisu postigli konačni dogovor oko Erakovića, iako je prvobitni plan bio jasan - otkup poslije pozajmice. Za sada, sve je na čekanju, iako je Zvezdin rok za odluku prošao (15. avgust).

O tome nije želio da govori ni generalhni direktor Zvezdan Terzić koji je rekao tokom promocije Alberta Rijere da nije trenutak za priču o transferima fudbalera, što pak više govori u prilog priči da bi Starhinja Eraković mogao da se vrati u Zenit, nego onoj da bi mogao da ostane.

I sam Terzić bio je iznenađen lošim igrama Erakovića protiv Hapoel Ber Ševe, poslije čega je Stanković smijenjen i u klub je došao Rijera koji je već na treninge vratio Rodrigaa, dok bi šansu trebalo da dobije i Tebo Učena.

Koliko košta Eraković?

Izvor: MN PRESS

Pozajmica važi inače do 31. avgusta i Crvena zvezda je do prekjuče mogla da kupi Erakovića po prvobitnom dogovoru za 3.500.000 evra i 50 odsto od narednog transfera. Kako to nije uradila, samo su dvije opcije u igri - povratak u Zenit ili sklapanje novog, povoljnijeg dogovora sa ruskim klubom.

U kom se smjeru ide biće jasnije već u četvrtak kada Crvena zvezda bude igrala plej-of utakmicu Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja na stadionu "Rajko Mitić" (19 časova).

Eraković (25) je inače ove sezone odigrao šest utakmica za Zvezdu, a ukupno ima 132 za crveno-bijele.

Tagovi

FK Crvena zvezda Strahinja Eraković

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