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Bruka Lacija na debiju Đenara Gatuza! Rimljani eliminisani iz Kupa Italije od drugoligaša!

Bruka Lacija na debiju Đenara Gatuza! Rimljani eliminisani iz Kupa Italije od drugoligaša!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Prošlogodišnji finalista Kopa Italije ispao na samom startu.

Lacio ispao iz Kupa Italije Izvor: Massimo Insabato / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Lacija igrali su prošle godine finale Kopa Italije, a u novoj sezoni doživjeli su pravi debakl u ovom takmičenju.

„Lacijali“ su eliminisani na samom startu, pošto je drugoligaš Mantova slavio 2:0 u trenerskom debiju Đenara Gatuza.

Nakon što su Rimljani propustili nekoliko odličnih prilika tokom meča Mantova je u posljednjih 15 minuta golovima Frančeska Ruoka i Ismaela Kajaca stigla do trijumfa i plasmana među 32 ekipe.

Lazio Mantova 0-2
Izvor: YouTube/Serie A

 „Preuzimam potpunu odgovornost. Znali smo da nas čeka veliki posao. Ovo je težak udarac i moramo da se izvinimo. Idamo dalje, a ja i dalje stojim uz ove momke koji su dali sve od sebe“, rekao je Gatuzo poslije meča.

„Momci dobro rade, željni su fudbala. Zajedno smo 40 dana i osjećam njihovu strast i posvećenost. Ali ovo večeras je teška pilula za progutati, nadamo se d amožemo d aprebrodimo ovo i da radimo u miru. Znamo da ljudi tamo vani nisu srećni, nadamo se da ćemo preokrenuti stvari“, dodao je on.

Lacio će se sada bukvalno okrenuti obavezama u domaćem prvenstvu s obzirom da je to jedino takmičenje u kojem će nastupati ove sezone, pošto Lacio nije izborio plasman u Evropu.

Tagovi

Lacio Kopa Italija Đenaro Gatuzo

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