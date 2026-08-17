Bruka Lacija na debiju Đenara Gatuza! Rimljani eliminisani iz Kupa Italije od drugoligaša!

Prošlogodišnji finalista Kopa Italije ispao na samom startu.

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Fudbaleri Lacija igrali su prošle godine finale Kopa Italije, a u novoj sezoni doživjeli su pravi debakl u ovom takmičenju.

„Lacijali“ su eliminisani na samom startu, pošto je drugoligaš Mantova slavio 2:0 u trenerskom debiju Đenara Gatuza.

Nakon što su Rimljani propustili nekoliko odličnih prilika tokom meča Mantova je u posljednjih 15 minuta golovima Frančeska Ruoka i Ismaela Kajaca stigla do trijumfa i plasmana među 32 ekipe.

Lazio Mantova 0-2 Izvor: YouTube/Serie A

„Preuzimam potpunu odgovornost. Znali smo da nas čeka veliki posao. Ovo je težak udarac i moramo da se izvinimo. Idamo dalje, a ja i dalje stojim uz ove momke koji su dali sve od sebe“, rekao je Gatuzo poslije meča.

„Momci dobro rade, željni su fudbala. Zajedno smo 40 dana i osjećam njihovu strast i posvećenost. Ali ovo večeras je teška pilula za progutati, nadamo se d amožemo d aprebrodimo ovo i da radimo u miru. Znamo da ljudi tamo vani nisu srećni, nadamo se da ćemo preokrenuti stvari“, dodao je on.

Lacio će se sada bukvalno okrenuti obavezama u domaćem prvenstvu s obzirom da je to jedino takmičenje u kojem će nastupati ove sezone, pošto Lacio nije izborio plasman u Evropu.