Bivši fudbaler Partizana Adem Ljajić, ponovo u Novom Pazaru. U subotu će se suočiti sa svojim idolom, legendarnim Sašom Ilićem, na terenu.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Adem Ljajić se i 16 godina od odlaska iz kluba i dalje živo sjeća uspomena iz Humske. Iako je postojala nada među navijačima da će se možda vratiti u crno-bijeli tabor, on je riješio da ponovo obuče dres Novog Pazara. Već u subotu od 17 časova imaće priliku da odmjeri snage sa starim timom u 11. kolu Superlige Srbije, u Beogradu, a tad će se sresti i sa svojim idolom, legendarnim Sašom Ilićem.

"Partizan je Partizan, tu nema šta da se priča. U kakvom god da je stanju i trenutku. Mi nemamo šta da prijetimo, posebno idemo u Beograd. Daćemo sve od sebe, naša borba će biti na maksimumu. Vidjećemo šta će biti, Partizan ne zaslužuje mjesto na tabeli. Vidjeli smo utakmicu protiv Hetafea. Mi ćemo dati svoj maksimum, probaćemo da se nadigravamo. Partizanu da se prijeti - nema potrebe za tim. Svi znamo šta je Partizan. Probaćemo da se vratimo sa bodovima", rekao je Ljajić za Telegraf.

"Uvijek ima emocija. Svi znaju da sam igrao u Partizanu i uvijek postoje emocije. Kada se izađe na teren, moraju emocije da se sklone sa strane. Sad igram za svoj klub i grad. Poslije ćemo normalno sve biti kao što je i bilo, na terenu mora da se da maksimum."

"O Saletu bih mogao dugo da pričam"

Legendarni Saša Ilić se vratio u Partizan, ovog puta kao trener. Ipak, situacija u Humskoj nije sjajna, crno-bijeli su tek 11. na tabeli. Ipak, ono što je Ilić uradio u Partizanu, vjerovatno i trag koji je ostavio, jeste nešto jedinstveno, nešto neponovljivo.

Vidi opis Adem Ljajić: "Zbog Saše Ilića nosim broj 22" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"O Saletu bih mogao da pričam dugo. On je moj idol, idol svih nas. Kroz karijeru sam govorio da je moj prvi idol Sale Ilić, '22' nosim zbog Saleta Ilića. On je najveća legenda Partizana, jedna od najvećih. O Saletu ne treba puno da se troše riječi, jedan od najvećih ikada.

Svi smo kao djeca sanjali da ćemo igrati u Partizanu. Meni se ispunio taj san, igrao sam. Poslije sam, uz dozvolu Saleta Ilića, dobio broj '22'. Pitao sam ga i on je odobrio. Nosim ga kroz cijelu karijeru zbog njega. Nadam se da će Sale uspjeti da se vrati tamo gdje zaslužuje. Navijači Partizana zaslužuju da se vrati tamo gdje treba da budu. Nismo se čuli, ali sigurno da hoćemo i vidjećemo se tamo, popričaćemo", rekao je Adem Ljajić.

Ko je Adem Ljajić?

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Adem Ljajić je rođen u Novom Pazaru, priču je započeo u lokalnoj Jošanici, ali je vrlo brzo zapao za oko skautima Partizana. Kada je kao klinac ušao u prvi tim crno-bijelih, svi su odmah vidjeli da se radi o fudbalskom majstoru - imao je tu rijetku drskost u igri i sjajan pregled terena.

Karijeru je potom nastavio u Seriji A, tamo je proveo najbolje fudbalske godine. Noseći dresove Fiorentine, Rome, Intera i Torina, Ljajić je važio za jednog od najkreativnijih "desetki" u ligi. Nakon italijanske epizode prešao je u turski Bešiktaš, gdje je uzeo titulu i Kup, ali je prava emotivna priča uslijedila kasno u karijeri. U jesen 2023. odlučio je da se vrati u rodni grad i obuče dres Novog Pazara.

Kratku epizodu je imao i u Sarajevu, ali potom ponovo riješio da se vrati kući.

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(MONDO)