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Vratio se Adem Ljajić: Sve je dogovoreno, čeka se samo ozvaničenje

Vratio se Adem Ljajić: Sve je dogovoreno, čeka se samo ozvaničenje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Ponovo ćemo gledati Adema Ljajića na superligaškim terenima.

Adem Lajjić se vraća u Novi Pazar Izvor: MN PRESS

Iskusni srpski fudbaler Adem Ljajić vraća se u Novi Pazar i po drugi put u karijeri zadužiće plavo-bijelu opremu! Nakon višesedmičnih spekulacija, igrač i klub su dogovorili uslove i čeka se samo ozvaničenje.

Nema potrebe govoriti koliko je ovo važan potpis za Novi Pazar koji je poslije šest kola u novoj sezoni na 10. poziciji na tabeli. Ljajić je u prvoj sezoni igrao bez plate u klubu iz rodnog mjesta, sam je premirao igrače i bio pravi lider tima, dok su u drugoj izborili istorijski plasman u Evropu.

Tokom prethodnog boravka u Novom Pazaru odigrao je 66 utakmica, postigao 17 pogodaka i upisao 16 asistencija. U ljeto 2025. godine prešao je u Sarajevo, uz obećanje da će se vratiti u svoj rodni grad, a sada je to obećanje ispunio.

Nema potrebe govoriti da je povratak nekadašnjeg veziste Rome, Torina, Bešiktaša i Partizana najveći potpis i podstrek za Novi Pazar u nastavku sezone.

Tagovi

Adem Ljajić

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