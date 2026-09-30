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Dušan Vlahović se ekspresno oporavio: Zaigraće za Bešiktaš već za vikend

Dušan Vlahović se ekspresno oporavio: Zaigraće za Bešiktaš već za vikend

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski napadač Dušan Vlahović počeo je sa individualnim treninzima.

dusan vlahovic se vraca na teren Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović propustio je reprezentativne akcije zbog povrede, ali će stići da se oporavi do nastavka klupskih obaveza. Kako prenose turski mediji, bivši as Juventusa je počeo sa individualnim treninzima.

U Bešiktašu pomno prate stanje svog najboljeg igrača, koji je u sedam utakmica postigao pet golova i ekspresno opravdao epitet najvećeg pojačanja. Prema trenutnim informacijama, Vlahović bi za vikend trebalo da se priključio timskim treninzima i očekuje se da bude spreman za narednu prvenstvenu utakmicu sa Kodžaelijem.

Šta se desilo sa Vlahovićem?

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije otkrio je kako mu je Dušan Vlahović javio da neće moći da igra u Ligi nacija.

"Kontaktirao me je poslije utakmice Bešiktaša, rekao da je osjetio nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru, protokolarno su uradili sve potrebno, dobili smo izvještaj i to je ono što je do nas. Nažalost, ne utičemo na te situacije iz naše perspektive", rekao je Paunović pred utakmicu sa Grčkom u Beogradu.

Nije srpski selektor govorio o detaljima povrede, ali su tokom dana turski mediji objavili da je u pitanju povreda zadnje lože desne noge i zbog bolova nije u stanju da zaigra za "orlove".

Ipak, izgleda da će Vlahović biti spreman da zaigra za Bešiktaš čim se završi reprezentativna pauza, što je znak da povreda nije ozbiljnije prirode.

(MONDO)

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Tagovi

Dušan Vlahović Srbija Bešiktaš

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