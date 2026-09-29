Slavoljub Muslin: "Da sam Vlahović, nikad ne bih otišao u Bešiktaš"

Transfer Dušana Vlahovića u Bešiktaš nije po ukusu bivšeg selektora Slavoljuba Muslina, koji smatra da je srpski napadač kvalitet za napad na Ligu šampiona. Odlazak u Tursku vidi kao manjak ambicija.

Izvor: YouTube/Beşiktaş JK/Super Indirektno kod Popa i Milana

Nekadašnji selektor Srbije Slavoljub Muslin komentarisao je situaciju u srpskom fudbalu, a dotakao se i situacije jednog od najboljih fudbalera naše zemlje u ovom trenutku. Nakon veoma burnog ljeta u kojem se mnogo pričalo o njegovom narednom klubu, Dušan Vlahović (26) je pojačao Bešiktaš - što je potez koji se Muslinu ne sviđa.

Slavoljub Muslin smatra da je bivši napadač Partizana, Fiorentine i Juventusa napravio grešku jer je pojačao turski tim. Prema njegovim riječima, takav potez je mogao da povuče i za nekoliko godina, dok je sada trebalo da ima drugačije ciljeve i da mu novac ne bude prvi faktor kada bira novu sredinu.

"Onaj koji u fudbal ulazi sa motivacijom da zaradi pare - vrlo teško. Žao mi je, moram da kažem, Vlahovića. Ima izvanredne kvalitete, mogao bi da igra u najboljim klubovima Evrope. Brzina, visina, dobar šut, drskost, kombinatorika, taktički... Otišao je u Bešiktaš. U njegovim godinama, nikad ne bih otišao u Bešiktaš. Sa njegovim kvalitetima. To shvatam kao neki manjak ambicija. U Bešiktašu bi dobio pare i sa 30 i nešto godina. žao mi što moram to da kažem, mislim da je super igrač i stvarno ga volim kao igrača", ispričao je nekadašnji selektor.

"Šteta što nema motivaciju da osvoji LŠ"

Bivši selektor Srbije smatra da je Dušan Vlahović trebalo da razmišlja o timovima koji imaju šansu da osvoje Ligu šampiona, jer po kvalitetu pripada toj grupi ekipa. Muslin smatra da Vlahović nije imao motivaciju da se takmiči na najvišem nivou i to predstavlja kao problem sa kojim bi mogle da se suoče i mlađe generacije.

"Ne znam da li izbjegava reprezentaciju, kažu da je povrijeđen. Ne mogu da kažem ništa. Šteta što nema motivaciju da ode u neki klub da osvoji Ligu šampiona. Nadam se da će osvojiti Ligu Evrope sa Bešiktašem. Ne kažem da mu je novac jedina motivacija. Treba djeca da se razvijaju da vole fudbal, da im to bude motivacija. Nije loše ni ovo drugo, ali da ima prvo - da urade nešto, osvoje sa klubom, budu šampioni", rekao je Muslin.