BIH protiv Urugvaja u plej-ofu Prve svjetske grupe Dejvis kupa!

Bh. teniseri ukrstiće koplja sa Urugvajcima.

Izvor: Promo/Dejvis kup reprezentacija BiH

Dejvis kup reprezentacija BIH u plej-ofu Prve svjetske grupe igraće protiv selekcije Urugvaja, odlučeno je žrijebom u Londonu.

Ovaj okršaj igraće se u BIH i biće to prvi put poslije skoro tri godine da su bh. teniseri domaćini u Dejvis kupu.

Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja, najbolji bosanskohercegovački teniseri osigurali bi opstanak u Prvoj svjetskoj grupi, te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru mjesecu 2027. godine igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Dejvis kupa, jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva.