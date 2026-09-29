Hrvatski košarkaš Kruno Simon komentariše šanse Hrvatske protiv drugih reprezentacija ističući da je samo pet na svijetu protiv kojih su autsajderi.

Izvor: YouTube/Tribina clips & shorts

Poznati hrvatski košarkaš Kruno Simon nedavno je "zatalasao" javnost zbog izjave da je samo pet reprezentacija na svijetu bolje od njegove, što je izazvalo različite reakcije. Neki tvrde da je pretjerao i da je previše uzdigao Hrvatsku, dok stižu i oni komentari druge vrste - da je potcijenio Hrvatsku. Naravno, to uglavnom stiže iz njegove zemlje.

Sada je u podkastu "Tribina" pokušao da objasni svoje riječi ističući da je sve pomalo izvučeno iz konteksta: "Pa dobro, znaš kako je to kod nas, uvijek se u naslov stavi ono što je najzanimljivije i onda se prema tome stvara slika, a ne čita se tekst i ne shvata se poenta", rekao je Kruno Simon koji je potom pokušao da približi navijačima svoj stav koji i da je kontroverzan - za njega ima više nego zanimljive argumente.

S kim Hrvatska ne može da igra?

Vidi opis Kruno Simon: "Hrvatska samo s 5 reprezentacija ne može da igra, objasniću zašto" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Anke Waelischmiller / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Otprilike je to to što sam izjavio, ali ja sam to, u stvari, mislio da, kada bismo danas igrali protiv pet reprezentacija - bili bismo totalni autsajderi. Znači, sa Amerikom, Kanadom, Francuskom, Srbijom i Njemačkom, u punom sastavu. Kada bi i oni i mi bili u punom sastavu, mi bismo tu bili autsajderi", rekao je Kruno Simon pojašnjavajući svoj stav.

"Ne kažem da ne bismo imali šanse da ih iznenadimo, ali vrlo male, i niko ne bi mogao da očekuje da ćemo ih iznenaditi".

S kim Hrvatska može da igra?

Izvor: MN PRESS

Nabrojao je Tursku, Australiju i Brazil, pa Italiju, Litvaniju i Grčku, za koje je rekao da bi Hrvatska imala šanse protiv njih: "Naš cilj treba da bude, kada budemo igrali sa tim ekipama, da pokažemo da tu pripadamo i da ih pobjeđujemo. Naravno, uvek će doći utakmica koju ćeš izgubiti, ali da se etabliramo kao ekipa koja je u rangu tih ekipa", rekao je Simon.

"I onda, ako to uspijemo, onda ćemo znati da smo na pravom putu i jednog dana, daj Bože, da se približimo ovih pet koji su, po meni, trenutno sam vrh".

"Ne poredite košarku s fudbalom"

Kruno Simon smatra i da košarkaši Hrvatske uvijek (neopravdano) idu u koš s trofejnijim reprezentacijama: "Sam plasman na Svetsko prvenstvo je uspjeh. Kod nas se vrlo često u javnosti pogriješi jer se košarka upoređuje i sa rukometom i sa vaterpolom", naglasio je Simon.

"To nisu sportovi, uz dužan respekt prema Hrvatskoj i reprezentaciji, za sve što smo osvojili u tim sportovima, ali to nisu sportovi koji su iste kategorije, tako da to treba u startu razlučiti. I ovo je uspjeh, pogotovo kada se uzme kontekst da smo posljednji put bili učesnici samog Svjetskog prvenstva 2014. godine. Ali, kao što sam i sad rekao, mi imamo ekipu koja igra dobro i imamo igrače koji su na jako visokom nivou. O medalji ne treba pričati", zaključio je on.