Jokić: "Izgubite od Zvezde i Partizana, pa da vidite šta je pritisak"

Nikola Jokić tvrdi da je veći pritisak igrati u Evropi protiv Crvene zvezde i Partizana nego u NBA gdje nije svaka utakmica važna.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić govorio je američkim novinarima o srpskoj reprezentaciji, novom ugovoru, ekipi koju Denver stvara, pa pred njihovim očima udarao glavom u mikrofon, a bilo je riječi i o košarci u Evropi. Iskoristio je Jokić priliku da im objasni najvažniju razliku između evropske i američke košarke.

Čini se da Evropljani to bolje znaju od Amerikanaca. Dok je tamo ligaški dio sezone "manje bitan" i porazima se ne pridaje značaj, u evropskoj košarci se u takve situacije ne dolazi. Svaka utakmica je "na život ili smrt", svaka mora da se pobijedi i svaki detalj utiče na mišljenje koje će navijači formirati o igračima svog tima.

"Isto je Evropi i u reprezentaciji - tamo je navažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali znamo da u ovoj ligi, kao što možete vidjeti, određeni igrači, određeni ljudi, moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da postignu svoje poene, statistiku i slično. Mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije da pobijediš utakmicu i ja bih volio da svaki igrač iz NBA ode da igra šest mjeseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak", rekao je Jokić.

Jokić je kao najbolji primjer naveo gust raspored u evropskoj košarci, gdje na svakih nekoliko dana igraš utakmice koje moraš da pobijediš. Nabrajao je Olimpijakos kao jedan od najboljih evropskih timova, a zatim Crvenu zvezdu i Partizan kao srpske predstavnike u društvu najboljih.

"Igraš u srijedu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, pa onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako imaš tri poraza uzastopno, tamo je to veliki problem. Ljudi to shvataju ozbiljno. Mnogo im znači ponos. Zato zaista želim da svako iz NBA lige može da igra šest mjeseci u Evropi", zaključio je Nikola.

Šta je Jokić rekao o ugovoru?

Najbolji igrač Denver Nagetsa govorio je pred medijima i o ugovoru koji treba da potpiše. On to neće uraditi ovog ljeta, već će sačekati 2027. godinu jer tada može da dobije čak 80 miliona dolara. Po svemu sudeći, Nikola Jokić i Denver Nagetsi će na kraju sezone potpisati novu petogodišnju saradnju tešku čak 360 miliona dolara - što je najveći ugovor u istoriji lige.

"Potpisaću ugovor sljedeće godine... Ako me budu željeli", rekao je Nikola Jokić i zatim na potpitanje odgovorio: "Biznis. Pričao sam sa ljudima iz kluba. Oni znaju moje mišljenje. Više sam nego zainteresovan za nastavak saradnje. Nadam se da i oni vjeruju u mene".

Kada narednog ljeta potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige, Nikola Jokić će automatski postati i najplaćeniji košarkaš u istoriji. Sa novim produžetkom saradnje, on će tokom karijere imati zagarantovanu zaradu veću od 700 miliona dolara - što je prilično dobro za momka sa 41. mjesta na draftu, izabranog tokom reklame za brzu hranu.