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"Skauti" počinju takmičenje u Evropskoj ligi: Izviđač večeras protiv Šamberija

"Skauti" počinju takmičenje u Evropskoj ligi: Izviđač večeras protiv Šamberija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Rukometaši Izviđača počinju novu sezonu evropskim duelom protiv francuskog Šamberija.

Ivan Džolić RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač

Šampion BIH ekipa Izviđača večeras od 18.45 časova počinje takmičenje u EHF Evropskoj ligi.

Protivnik „skauta“ u prvom kolu biće francuski Šamberi koji stiže u Ljubuški.

Trener Izviđača Ivan Džolić optimista je pred ovaj meč.

"Sigurno da je ovo za nas težak prvi korak, ali možemo pokušati iznenaditi Šamberi", rekao je Džolić.

Za razliku od njegovog protivnika koji je odigrao već četiri prvenstvena meča Izviđač još nije počeo takmičenje u domaćoj ligi, pa je ovo za njega prva utakmica u sezoni. Džolić se slaže da je to mali hendikep za njegovu ekipu.

"Prijateljske utakmice su jedno, a službene evropske nešto sasvim drugo. Možda je to naš minus, ali s druge strane, možemo pokušati iznenaditi Šamberi nekim stvarima na koje nisu pripremljeni", rekao je trener Izviđača, koji još nije siguran da li će moći da računa na Stipu Mandalinića. Bivši hrvatski reprezentativac je stigao među "skaute", ali klub iz Ljubuškog treba riješiti administrativne obaveze prema EHF-u.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Duel sa Šamberijem biće poseban za Fahrudina Melića koji je tokom karijere nosio dres francuskog kluba.

"Velike me emocije vežu za taj klub. Ali ja sam igrač Izviđača i nema nikakve dileme kako ću se ponašati na ovoj utakmici. Maksimalno sam koncentrisan na svoju ekipu i ono što nas čeka na terenu", poručio je Melić.

Rukometaši Izviđača nalaze se u Grupi C EHF Evropske lige sa Šamberijem, Kadetenom iz Šafhauzena i ČSM Bukureštom. U drugom kolu 6. oktobra, a sedam dana kasnije u Bukureštu. Tokom novembra dočekaće prvo Kadeten, pa ČSM Bukurešt, a grupnu fazu završiće 1. decembra gostovanjem u Šamberiju.

Prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od osam grupa igraće u šesnaestini finala zajedno sa trećeplasiranim i četvrtoplasiranim timovima iz svake od šest grupa Lige šampiona. Pobjednici, njih 14, izboriće mjesto u osmini finala, gdje će se naći i dva petoplasirana tima iz druge grupne faze u Ligi šampiona.

(MONDO/agencije)

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RK Izviđač Rukomet EHF Evropska liga

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