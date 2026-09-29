Nikola Grbić: "Vanju sam izribao kad me zvao iz bolnice, pa to su naši geni"

Nikola Grbić otkriva kako je reagovao na zdravstvene probleme brata Vladimira, koji je imao srčanih poteškoća i ugrađen stent.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dok je Nikola Grbić vodio Poljsku na Evropskom prvenstvu, i sa njom uspio da dođe do još jedne medalje, ponovo zlatne, njegov stariji brat Vladimir Grbić imao je nimalo naivnu zdravstvenu situaciju. Primljen je u bolnicu zbog srčanih problema i hitno mi je ugrađen stent, poslije čega se oglasio i u svom stilu šaljivo poručio da je sve u redu.

Ipak, takve stvari su i te kako poremetile njegovog mlađeg brata Nikolu. Vijesti su ga zatekle dok je sa Bugarskom putovao na drugi dio turnira u Italiju, a čim je čuo vijesti morao je i da "riba brata" zbog toga što je morao ranije da reaguje.

Šta je Nikola Grbić rekao Vanji?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Čuli smo se bukvalno kad sam sletio iz Bugarske. Zapravo na aerodromu stiže poruka od Vanje gdje mi objašnjava šta se desilo. Bio je u bolnici, nazvao sam ga, uplašio sam se, ali i iznervirao se", rekao je Nikola Grbić u intervjuu za "Žurnal".

"Zato što prosto mi to imamo nasljedno, nisu geni... Onda sam ga izribao 'da li si normalan' i negdje taj početak razgovora malo je bio napet, ali poslije je sve bilo u redu. Sve je ok, stent mu je ugrađen, onda sam se našalio, 'čekaj, sad si miran 30 godina'. Pokušavam da svake godine pred početak priprema odradim test opterećenja i to baš opterećenja da umrem koliko je težak. To sam i Vanji rekao da ne mora da dođe u situaciju predinfarktog stanja da bi uradio. Uvijek se vodim onim 'bolje spriječiti nego liječiti.'", dodao je Nikola.

Zašto je Vanja Grbić bio u bolnici?

Izvor: Instagram/Vladimir_grbic

Slavni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić je prije nekoliko dana objavio fotografiju na Instagramu i otkrio da ima srčanih problema, ali srećom poslije intervencije je sve u redu.

Vanja Grbić se oglasio iz Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gdje je otišao na pregled: "Ne brinite, sve je OK. Rutinski pregled na ‘Dedinju’ kod doktora Bojića. Ustanovili su da mi, srčani Grbići, moramo ipak da se pazimo. Nakon koronarografije, jedan stent i jedan balončić. Jedna koronarna arterija začepljena 99 odsto, druga 70 odsto", napisao je Grbić na Instagramu i dodao: "Infarkt je za sada izbjegnut".

"To znači da ću još neko vrijeme moju Sari maltretirati, a ‘nekoga’ nervirati svojim prisustvom. Hvala stručnoj ekipi i svima koji su mi pomogli da se najgore izbjegne. A sad opet na 101. Ja ne znam drugačije. Idemo dalje. Prave bitke tek čekaju... Predaja je gora od poraza".

Otac Miloš Grbić imao srčane probleme

Kada je Nikola Grbić spomenuo da se redovno kontroliše, kao i da to traži od Vladimira, to kaže zbog srčanih problema koji su nasljedni i koje su imali već u porodici. Njihov otac Miloš, inače slavni odbojkaš i trener, preminuo je nakon srčanog udara, 2008. godine.

"Najveća tuga - gubitak oca. S tim se ne mirite, to ne prihvatate. Imao je srčani udar, reanimirali su ga, prebacili u Zrenjanin. Bio je na aparatima, u komi, pa smo ga nekako prebacili u Beograd. U Kliničkom centru smo imali nadu, ozbiljnu nadu. Međutim, premješten je na VMA. I kad je prešao na VMA, osjetio sam, znao sam da je gotovo", rekao je Vanja Grbić u jednom intervjuu poslije očeve smrti.

"Desetak dana je trajala borba tog septembra 2008. Bila je to Božja volja. Bio je i otac, i trener, i primjer, i lider u svakom pogledu. Sam sebi najgori, jer sve što je radio, radio je ekstremno. Držao se zareza do kraja, baš onako kako je moralo".