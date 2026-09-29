Nikola Grbić: "Vanju sam izribao kad me zvao iz bolnice, pa to su naši geni"

Nikola Grbić otkriva kako je reagovao na zdravstvene probleme brata Vladimira, koji je imao srčanih poteškoća i ugrađen stent.
Dok je Nikola Grbić vodio Poljsku na Evropskom prvenstvu, i sa njom uspio da dođe do još jedne medalje, ponovo zlatne, njegov stariji brat Vladimir Grbić imao je nimalo naivnu zdravstvenu situaciju. Primljen je u bolnicu zbog srčanih problema i hitno mi je ugrađen stent, poslije čega se oglasio i u svom stilu šaljivo poručio da je sve u redu.
Ipak, takve stvari su i te kako poremetile njegovog mlađeg brata Nikolu. Vijesti su ga zatekle dok je sa Bugarskom putovao na drugi dio turnira u Italiju, a čim je čuo vijesti morao je i da "riba brata" zbog toga što je morao ranije da reaguje.
Šta je Nikola Grbić rekao Vanji?Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
"Čuli smo se bukvalno kad sam sletio iz Bugarske. Zapravo na aerodromu stiže poruka od Vanje gdje mi objašnjava šta se desilo. Bio je u bolnici, nazvao sam ga, uplašio sam se, ali i iznervirao se", rekao je Nikola Grbić u intervjuu za "Žurnal".
"Zato što prosto mi to imamo nasljedno, nisu geni... Onda sam ga izribao 'da li si normalan' i negdje taj početak razgovora malo je bio napet, ali poslije je sve bilo u redu. Sve je ok, stent mu je ugrađen, onda sam se našalio, 'čekaj, sad si miran 30 godina'. Pokušavam da svake godine pred početak priprema odradim test opterećenja i to baš opterećenja da umrem koliko je težak. To sam i Vanji rekao da ne mora da dođe u situaciju predinfarktog stanja da bi uradio. Uvijek se vodim onim 'bolje spriječiti nego liječiti.'", dodao je Nikola.
Zašto je Vanja Grbić bio u bolnici?Izvor: Instagram/Vladimir_grbic
Slavni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić je prije nekoliko dana objavio fotografiju na Instagramu i otkrio da ima srčanih problema, ali srećom poslije intervencije je sve u redu.
Vanja Grbić se oglasio iz Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gdje je otišao na pregled: "Ne brinite, sve je OK. Rutinski pregled na ‘Dedinju’ kod doktora Bojića. Ustanovili su da mi, srčani Grbići, moramo ipak da se pazimo. Nakon koronarografije, jedan stent i jedan balončić. Jedna koronarna arterija začepljena 99 odsto, druga 70 odsto", napisao je Grbić na Instagramu i dodao: "Infarkt je za sada izbjegnut".
"To znači da ću još neko vrijeme moju Sari maltretirati, a ‘nekoga’ nervirati svojim prisustvom. Hvala stručnoj ekipi i svima koji su mi pomogli da se najgore izbjegne. A sad opet na 101. Ja ne znam drugačije. Idemo dalje. Prave bitke tek čekaju... Predaja je gora od poraza".
Otac Miloš Grbić imao srčane probleme
Nikola Grbić: "Vanju sam izribao kad me zvao iz bolnice, pa to su naši geni"
Kada je Nikola Grbić spomenuo da se redovno kontroliše, kao i da to traži od Vladimira, to kaže zbog srčanih problema koji su nasljedni i koje su imali već u porodici. Njihov otac Miloš, inače slavni odbojkaš i trener, preminuo je nakon srčanog udara, 2008. godine.
"Najveća tuga - gubitak oca. S tim se ne mirite, to ne prihvatate. Imao je srčani udar, reanimirali su ga, prebacili u Zrenjanin. Bio je na aparatima, u komi, pa smo ga nekako prebacili u Beograd. U Kliničkom centru smo imali nadu, ozbiljnu nadu. Međutim, premješten je na VMA. I kad je prešao na VMA, osjetio sam, znao sam da je gotovo", rekao je Vanja Grbić u jednom intervjuu poslije očeve smrti.
"Desetak dana je trajala borba tog septembra 2008. Bila je to Božja volja. Bio je i otac, i trener, i primjer, i lider u svakom pogledu. Sam sebi najgori, jer sve što je radio, radio je ekstremno. Držao se zareza do kraja, baš onako kako je moralo".