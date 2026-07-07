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Stigla potvrda iz EHF: Izviđač se vratio u Evropsku ligu!

Stigla potvrda iz EHF: Izviđač se vratio u Evropsku ligu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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"Skauti" su stekli pravo nastupa u drugom evropskom takmičenju po jačini.

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Rukometaši Izviđača igraće sljedeće sezone u Evropskoj ligi!

Evropska rukometna federacija (EHF) objavila je ovog utorka spisak učesnika drugog ino-takmičenja po jačini, a među 32 tima koji će nastupiti u grupnoj fazi našlo se i ime četvorostrukog uzastopnog šampiona BiH.

Ljubušaci su pred žrijeb, koji će biti obavljen 14. jula, smješteni u najjači šešir. Tamo su još Flensburg (Njemačka), Nekse (Hrvatska), Tatabanja (Mađarska), Savehof (Švedska), Eurofarm Pelister (Sjeverna Makedonija), Benfika (Portugal) i Bidasoa Irun (Španija), timovi sa kojima "skauti" ne mogu da ukrste koplja.

U drugom šeširu su Valur (Island), Kadeten Šafhauzen (Švajcarska), Elverum (Norveška), Limož (Francuska), Karvina (Češka), Granoljers (Španija), Tatran Prešov (Slovačka) i Gumersbah (Njemačka).

Treći šešir čine Sesvete (Hrvatska), Hafnarfjordjur (Island), Buzau (Rumunija), Sen Rafael (Francuska), Grosist Slovan (Slovenija), Šamberi (Francuska), Torelavega (Španija) i La Rioha (Španija).

U četvrti su smješteni ČSM Bukurešti (Rumunija), Maritimo Madeira (Portugal), Aguas Santas Milaneza (Portugal), Mors-Ti Handbold (Danska), Bergišer (Njemačka), Holstebro (Danska), Gdanjsk (Poljska) i Hamarbi (Švedska).

Utakmice prvog kola igraće se 29. i 30. septembra. Druga i treća runda igraju se u oktobru (6. i 13. oktobar), dok su četvrta i peta zakazane za novembar (17. i 24. novembar). Završna runda igraće se 1. i 2. decembra.

Prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od osam grupa igraće u šesnaestini finala zajedno sa trećeplasiranim i četvrtoplasiranim timovima iz svake od šest grupa Lige šampiona. Pobjednici, njih 14, izboriće mjesto u osmini finala, gdje će se naći i dva petoplasirana tima iz druge grupne faze u Ligi šampiona.

Izviđač je, podsjetimo, bio član Evropske lige u sezoni 2023-2024, ali u konkurenciji Fihse Berlina, Dinama iz Bukurešta i Šamberija nije uspio da osvoji nijedan bod. Međutim, mnogo je uspješniji bio u Evropskom kupu, gdje je u posljednje dvije sezone stizao do polufinala i tako stekao pravo da aplicira za mjesto u jačem takmičenju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

RK Izviđač Rukomet EHF Evropska liga

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