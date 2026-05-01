Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

POLUVRIJEME: Izviđač igra za istorijsko finale, crveni karton za najboljeg igrača "skauta"!

Dragan Šutvić
Šampion BiH pokušava u Mađarskoj protiv Tatabanje da odbrani dva gola prednosti iz Ljubuškog i nađe se u finalu Evropskog kupa.

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Izviđač i Tatabanja daće ovog petka odgovor na pitanje – ko je prvi finalista Evropskog kupa?

Ljubušaci su na revanš u Mađarsku stigli sa dva gola prednosti (33:31) iz prve utakmice igrane u nedjelju, a poslije prvog poluvremena današnjeg revanša, u zaostatku je od jednog gola:

TATABANJA – IZVIĐAČ 20:19, u toku

Otežavajuća okolnost na ovom gostovanju je crveni karton za Diana Ćeška. Najbolji igrač Izviđača i rukometaš Zagreba od naredne sezone isključen je u 18. minutu nakon jednog prekršaja. Djelovalo je da se radi o čistom prekršaju za dva minuta kazne, ali tog mišljenja nisu bili norveški arbitri Andreas Daviknes Borge i Magnus Muri Nigren, koji su sjajnog lijevog beka poslali na tribine.

Do tog trenutka Ćeško je postigao čak četiri pogotka, a upravo je njegovim golom Izviđač u 12. minutu prvi put došao do prednosti (6:7), nakon što je Tatabanja u nekoliko navrata bila u prednosti od dva gola.

Nakon što je sa igračem manje postigao dva pogotka, Izviđač je u 15. minutu prvi put došao do plus dva (8:10). Poslije sedmerca Melića, odmakli su gosti tri koraka, pa je Edmond Tot morao da zatraži minut odmora.

Golom Semića gosti su u 22. minutu stekli prednost od četiri gola (11:15), ali se osjetio nedostatak Ćeška, koji je Tatabanja iskoristila i u 27. minutu izjednačila na 16:16. U egalu je protekao i posljednji minut (19:19), ali je uz čak dva igrača manje Tatabanja preko Damatrana poentirala i na odmor otišla uz prednost od jednog gola.

Uskoro opširnije...

TATABANJA: Sekelji, Ando, Mosindi, Damatran, Plaza Himenez, Eleš, Pap, Straka, Rodrigez, Taleski, Grigoraš, Havran, Vajda, Krakovski, Žitnikov, Tonijaco Lemos. Trener: Edmond Tot.

IZVIĐAČ: Alihodžić, Knežević, Lukenda, Odak, Šahinović, Dedić, Šimić, Mišetić, Stijović, Ćeško, Semić, Grbavac, Bebek, Lasić, Katić, Melić. Trener: Ivan Džolić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

