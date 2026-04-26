Izviđač putuje u Mađarsku sa dva gola prednosti: "Skauti" bliži finalu EHF Evrokupa!

Rukometaši Izviđača savladali su mađarsku Tatabanju u prvoj utakmici polufinala EHF Evropskog kupa.

IZVIĐAČ - TATABANJA 33:31 (17:16)

Mađarski tim je bolje ušao u meč i poveo 0:3 i održavao prednost nekoliko minuta, da bi "skauti" uspjeli da naprave preokret zahvaljujući dobrim partijama Fahrudina Melića i kapitena Diana Ćeška i dođu do "plus tri" - 13:10, ali je do odlaska na odmor u poluvremenu Izviđač uspio da sačuva samo gol prednosti (17:16).

Izabranici trenera Ivana Džolića su početkom drugog poluvremena ponovo stekli tri razlike (21:18), uzvratili su Mađari i smanjili na samo gol zaostatka, a onda je uslijedila serija Ljubušaka od 3:0 za "plus četiri" prvi put na meču - 24:20.

Međutim, gosti su potom opet uzvratili i serijom 5:1 stigli do novog izjednačenja u 48. minutu (25:25).

Igralo su zatim "gol za gol", da bi pogocima Zvonimira Lukende i Melića, Izviđač opet stigao do dva pogotka prednosti na šest minuta prije kraja - 30:28.

U neizvjesnoj završnici bolje su se snašli hercegovački rukometaši, vukao je "skaute" Diano Ćeško, koji je omogućio timu da sačuva prednost i stigne do velike pobjede nad favorizovanim rivalom.

Najbolji u ljubuškom timu bili su Melić sa 10 golova, Ćeško je postigao osam, jedan manje je zabilježio Amer Šahinović, a dobar doprinos u ključnim momentima dao je srpski golman Miloš Knežević sa pet odbrana.

Kod ekipe Tatabanje, prvo ime utakmice u Ljubuškom, bili su Benče Krakovski sa četiri pogotka, dok su po gol manje uknjižili Ignasio Plaza Himenez, Tamaš Pap, Danijel Štraka, Pedro Rodrigez i Huba Vajda.

Revanš u Mađarskoj zakazan je za 3. maj, a bolji iz tog duela će igrati protiv pobjednika dvomeča između Celja i Ohrida.

