ČITAOCI REPORTERI

Izviđač blizu novog evro-polufinala: "Skauti" sa +5 putuju u Češku, ali ostaje žal za ubjedljivijom pobjedom

Izviđač blizu novog evro-polufinala: "Skauti" sa +5 putuju u Češku, ali ostaje žal za ubjedljivijom pobjedom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Ljubušaci su trijumfovali nad Karvinom u prvom četvrtfinalnom duelu.

Rukometaši Izviđača napravili su značajan korak ka plasmanu u novo polufinale Evropskog kupa!

"Skauti" su večeras u Ljubuškom trijumfovali nad češkom Karvinom rezultatom 36:31 i stigli nadomak prošlosezonskog podviga, kada su se takođe našli među 4 najbolja tima u trećem evro-takmičenju po jačini.

Nakon rezultatske klackalice, koju smo večeras gledali na terenu dvorane u Ljubuškom u ranoj fazi prvog dijela, Izviđač je u potpunosti stavio utakmicu pod svoju kontrolu. Tako je od 7:5 u 11. minutu do odlaska na odmor otišao na plus osam (20:12).

Dva tima sastala su se i u septembru 2024. godine, u kvalifikacijama za Evropsku ligu. Česi su u prvoj utakmici ubjedljivo trijumfovali pred domaćom publikom (33:22), dok je Izviđač u revanšu ostvario Pirovu pobjedu (32:26).

Izviđač je u 42. minutu bio i na dvocifrenoj razlici (27:17), ali je djelimično posustao u kasnijoj fazi drugog poluvremena, dopustivši gostima da prepolove zaostatak i sa pristojnijom razlikom dočekaju revanš u Češkoj.

Prvo ime večerašnjeg meča bio je Diano Ćeško, koji će od naredne sezone nositi dres Zagreba, a koji se u ovom trijumfu zaustavio na 10 golova. Filip Odak je sa sedam pogodaka bio drugi strijelac tima, dok je golman Miloš Knežević uknjižio 13 odbrana.

U češkom taboru, prednjačio je Ilija Bližnjuk sa 12 pogodaka, Petr Široki je postigao pet, dok je Petr Mokroš zaustavio 15 udaraca domaćih rukometaša.

Revanš se igra sljedeće nedjelje.

Izviđač je, podsjetimo, u prošloj sezoni na putu do polufinala eliminisao Rajmond Sasari (Italija), Motor (Ukrajina), Anortozis (Kipar) i Haukar (Island). Međutim, nepremostiva prepreka u dvomeču za finale bio je grčki AEK.

