Izviđač saznao rivale u Evropskoj ligi: Veoma težak zadatak pred "skautima"

Obavljen je žrijeb za novu sezonu Evropske lige, u kojoj će nastupiti i aktuelni šampion BiH.

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Rukometaši Izviđača saznali su ovog petka imena protivnika u grupnoj fazi nove sezone Evropske lige.

Voljom kuglica, aktuelni šampion BiH smješten je u grupu C, zajedno sa ekipama Kadetena iz Šafhauzena (Švajcarska), Šamberija (Francuska) i ČSM Bukurešta (Rumunija).

Prvo kolo igraće se 29. i 30. septembra, dok su mečevi druge runde zakazani za 6. oktobar. Treće kolo igra se sedam dana kasnije, dok su četvrto i peto kolo planirani za novembar (17. i 24. novembar). Šeat,a posljednja runda igraće se 1. i 2. decembra.

Ranije tokom sedmice, svoje evropske rivale saznala su još dva predstavnika BiH, ali u prvom kolu Evropskog kupa. Vogošća će odmjeriti snage sa turskim Spor Totom, dok će Konjuh ukrstiti koplja sa rumunskom ekipom Potaisa Tursa. Borac m:tel i Sloga se u takmičenje uključuju od 2. runde, za koju će žrijeb biti obavljen 22. septembra.

Prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od osam grupa igraće u šesnaestini finala zajedno sa trećeplasiranim i četvrtoplasiranim timovima iz svake od šest grupa Lige šampiona. Pobjednici, njih 14, izboriće mjesto u osmini finala, gdje će se naći i dva petoplasirana tima iz druge grupne faze u Ligi šampiona.

Izviđač je, podsjetimo, bio član Evropske lige u sezoni 2023-2024, ali u konkurenciji Fihse Berlina, Dinama iz Bukurešta i Šamberija nije uspio da osvoji nijedan bod. Međutim, mnogo je uspješniji bio u Evropskom kupu, gdje je u posljednje dvije sezone stizao do polufinala i tako stekao pravo da aplicira za mjesto u jačem takmičenju.

EVROPSKA LIGA – sve grupe

Grupa A: Nekse (Hrvatska), Elverum (Norveška), Sen Rafael (Francuska), Hamarbi (Švedska)

Grupa B: Irudek Bidasoa Irun (Španija), Limož (Francuska), Hafnarfjordur (Island), Maritimo Da Madeira (Portugal)

Grupa C: Izviđač (BiH), Kadeten Šafhauzen (Švajcarska), Šamberi (Francuska), ČSM Bukurešt (Rumunija)

Grupa D: Savehof (Švedska), Tatran (Slovačka), Sesvete (Hrvatska), Bergišer (Njemačka)

Grupa E: Flensburg (Njemačka), Granoljers (Španija), Buzau 2012 (Rumunija), Aguas Santas Milaneza (Portugal)

Grupa F: Benfika (Portugal), Karvina (Češka), Torelavega (Španija), Holstebro (Danska)

Grupa G: Eurofarm Pelister (Sjeverna Makedonija), Gumersbah (Njemačka), Logronjo La Rioha (Španija), Gdanjsk (Poljska)

Grupa H: Tatabanja (Mađarska), Valur (Island), RD Grosist Slovan (Slovenija), Mors-Ti (Danska)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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