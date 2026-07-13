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Izviđač dobio lijepu finansijsku injekciju od 370.000 KM

Izviđač dobio lijepu finansijsku injekciju od 370.000 KM

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Šampion Bosne i Hercegovine u rukometu, ljubuški Izviđač dobio je 370.000 maraka od Vlade Zapadnohercegovačkog kantona.

Izviđač dobio lijepu finansijsku injekciju od 370.000 KM Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Potredsjednica Vlade i ministrarka finansija Blagica Leko potvrdila je da su "skauti" dobili novac i podsjetila da Izviđač, kao i svi sportski klubovi u ZHK, imaju podršku Vlade, što potvrđuje i činjenica da se budžetska stavka namijenjena sportu iz godine u godinu povećava.

U ovoj 2026. godini izdvojeno je ukupno 1.900.000 KM, dok je godinu ranije za tu namjenu bilo osigurano 1.500.000 KM, prenijeli su elektronski mediji u BiH pisanje agencije "Fena".

RK Izviđač Agram sportski je klub duge i bogate tradicije, osnovan 1956. godine, te već decenijama predstavlja nosioca i perjanicu ljubuškog, ali i bosanskohercegovačkog sporta.

Rukometaši Izviđača drugu su sezonu zaredom izborili plasman u polufinale EHF Evropskog kupa, čime su još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog rukometa.

Uz evropski uspjeh, u sezoni 2025/2026. odbranili su i titulu prvaka Bosne i Hercegovine i po 12. put podigli šampionski pehar.

(MONDO)

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Rukomet RK Izviđač

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